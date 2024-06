Почина най-смъртоносният екзекутор в Бангладеш

Н ай-смъртоносният екзекутор, живеещ в Бангладеш, който е сложил край на живота както на серийни убийци, така и на политици и дори написа книга за това, почина, съобщава ВВС.

(Във видеото си припомнете случай от САЩ: В Алабама екзекутираха осъден на смърт чрез задушаване с азот)

74-годишният Шахджахан Бхуян бил приет в болница в понеделник в столицата Дака, след като се оплакал от болки в гърдите.

По-късно той е починал по време на лечение, съобщават местните медии.

Смята се, че Бхуян е извършил най-малко 26 екзекуции, но според някои доклади броят им достига 60.

Бивш революционер, той става палач, докато излежава 42-годишна присъда за грабеж и убийство.

Желанието на Бхуян да намали времето си в затвора, като стане доброволец като екзекутор, беше възнаградено миналата година, когато беше освободен 10 години по-рано.

Сред загиналите от ръцете му бяха военни офицери, признати за виновни за убийството на лидера-основател на страната, шейх Муджибур Рахман - баща на настоящия премиер на Бангладеш.

Той също екзекутира политиците Али Ахсан Муджахид и Салахудин Куадер Чоудхури, които бяха обвинени във военни престъпления, както и серийния убиец Ершад Шикдер.

