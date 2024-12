Блейк Лайвли съди Джъстин Балдони за сексуален тормоз

Б лейк Лайвли съди колегата си от „Свърши с нас“ Джъстин Балдони за сексуален тормоз.

Месеци след слуховете за задкулисни разправии на снимачната площадка на адаптацията на романа на Колийн Хувър 37-годишната актриса заяви в съдебния иск, получен от TMZ, че предполагаемото поведение на Балдони ѝ е причинило „тежък емоционален стрес“. (40-годишният Балдони е бил и режисьор на филма „It Ends with Us“).

Според изданието в иска се посочва, че е имало среща, на която са били разгледани твърденията на Лайвли и нейните искания за работа по филма. На нея са присъствали различни личности, включително съпругът на Лайвли, Райън Рейнолдс.

Според съдебния иск, цитиран от TMZ, някои от отправените искания включват „да не се показват повече голи видеоклипове или изображения на жени на Блейк, да не се споменава повече за предполагаемата предишна „порнографска зависимост“ на Балдони, да не се обсъждат повече сексуални завоевания пред Блейк и други, да не се споменават повече гениталиите на актьорите и екипа, да не се пита повече за теглото на Блейк и да не се споменава повече за мъртвия баща на Блейк“.

„Никакво повече добавяне на сексуални сцени, орален секс или кулминация пред камера от страна на БЛ извън обхвата на сценария, който БЛ одобри при подписването на проекта“ - това са други искания, споменати в съдебния иск, според TMZ.

Според TMZ в съдебния иск се посочва, че Sony Pictures, която разпространява филма, е одобрила исканията на Лайвли. Въпреки това Лайвли твърди в иска, че скоро след това Балдони е участвал в кампания за „социална манипулация“, за да „унищожи“ репутацията ѝ.

Брайън Фрийдман, адвокатът на Балдони, казва в изявление за PEOPLE, че искът на Лайвли е бил, за да „поправи негативната ѝ репутация“. Той също така заяви, че твърденията ѝ са „фалшиви, скандални и умишлено солени с цел да навредят публично“.

Фрийдман добави, че Лайвли е създала проблеми на снимачната площадка на филма, който в момента се излъчва, „заплашвайки, че няма да се появи на снимачната площадка, заплашвайки, че няма да популяризира филма, което в крайна сметка е довело до неговото пропадане по време на премиерата“.

