Как да правим по-добри портретни снимки с телефона

Д нешните смартфони са снабдени с мощни камери, но заснемането на наистина впечатляващ портрет все още изисква повече от просто натискане на бутона. С няколко лесни настройки и малко внимание, всеки може да прави портрети, които изглеждат професионално и изпълнени с характер. Ето няколко прости съвета, за да направите следващия си портрет със смартфон да блести.

Доброто осветление е най-важно в портретната фотография. Естествената светлина работи най-добре – особено меката, разсеяна светлина през златните часове (ранна сутрин или късен следобед). Избягвайте силната обедна слънчева светлина, която създава неудобни сенки по лицето. Ако сте на закрито, позиционирайте обекта си близо до прозорец, където светлината е равномерна.

Важно е да изключите вградената светкавица на телефона си, тъй като силната ѝ светлина изравнява чертите и може да причини ефект на червени очи. Вместо това използвайте бял лист хартия или рефлектор, за да насочите наличната светлина обратно към лицето на обекта, за да запълните сенките. Не забравяйте, че светлината отстрани добавя дълбочина, докато предното осветление придава по-чист и по-мек вид.

Очите са емоционалният център на всеки портрет. Докоснете очите на обекта на екрана, за да се уверите, че са ясни и на фокус. Много смартфони автоматично проследяват лицата и очите сега, но ръчното докосване помага при снимане с малка дълбочина на рязкост или при слаба светлина. Острите очи мигновено привличат зрителя и правят портрета ви по-ангажиращ.

Макар че е изкушаващо да центрирате обекта си, използването на правила за композиция създава по-динамични и интересни снимки. Включете линиите-водачи в настройките на камерата си, за да приложите Правилото на третините, като позиционирате очите или лицето на обекта по една от пресичащите се линии, а не точно в центъра.

Също така, имайте предвид фона. Претрупаният фон разсейва от обекта. Използвайте портретния режим на телефона си, за да размажете цифрово фона и да направите обекта си „изпъкнал“. Ако нямате портретен режим, потърсете обикновена, непретрупана стена или зона с добро разстояние между обекта и фона.

Понякога изкуственото размазване може да изглежда твърде силно или неестествено. Регулирайте нивото, ако телефонът ви го позволява и винаги се уверявайте, че краищата на обекта (особено косата) са ясно отделени от фона.

Дръжте телефона си на нивото на очите на обекта за естествен вид. Снимането от твърде високо може да направи човека да изглежда по-малък; от твърде ниско може да изкриви чертите на лицето.

Страхотните портрети не са насилствени усмивки – те са емоция. Говорете с обекта си, разсмейте го или го хванете в момент на откровеност. Спокойното лице и естественото изражение винаги изглеждат по-добре от позиращото.

За да осигурите максимална яснота, почиствайте обектива си преди всяка снимка – едно бързо избърсване върши чудеса. Що се отнася до мащабирането, никога не използвайте цифрово увеличение, тъй като това влошава качеството на изображението. Вместо това, физически се приближете до обекта или използвайте телеобектива на телефона си, ако има такъв.

