Афганистан: Хуманитарни организации отново работят с местни жени

Н яколко хуманитарни организации възобновиха част от дейността си в Афганистан, след като получиха уверения от управляващите талибани, че жените могат да работят в сфери като здравеопазването въпреки наложените миналия месец ограничения, забраняващи на жените да работят в неправителствени организации, предаде Ройтерс.

Международен комитет за спасение (МКС, International Rescue Committee), "Спасете децата" (Save the Children) и КЕЪР (CARE) заявиха тази седмица, че отново работят по някои програми, най-вече в областта на здравеопазването и храненето.

At least three leading international aid agencies have partially resumed life-saving work in Afghanistan, after assurances from the Taliban authorities that Afghan women can continue to work in the health sector. https://t.co/XgUqLw2YZ4

През декември миналата година правителството на талибаните нареди на местните и чуждестранните хуманитарни организации да спрат да наемат афганистанки на работят при тях. Властите в Кабул аргументираха мярката с това, че някои жени не спазват наложените от талибаните норми и правилата за облеклото.

В отговор на това много неправителствени организации преустановиха дейността си, като заявиха, че се нуждаят от работнички, за да оказват помощ на жените в консервативната страна.

"Миналата седмица министерството на здравеопазването даде уверения, че жените от здравния персонал и тези, които работят като персонал в офисите могат да възобновят работата си. Въз основа на това МСК възобнови предоставянето на здравни и продоволствена помощ чрез нашите стационарни и мобилни здравни екипи в четири провинции", каза говорителката на организацията Нанси Дент.

Говорител на афганистанското министерство на здравеопазването заяви пред Ройтерс, че не са прекратявали никакви дейности, свързани със здравеопазването.

"Поради недоразумение те спряха извършваните от тях здравни услуги и сега ги възобновиха", каза той пред Ройтерс.

"The dangerous campaign to delete women from public life must end. No country can afford to exclude half of its population from society. Women & girls are crucial to the future of Afghanistan."



-- @MelissaFleming explains why.https://t.co/zNDTuzoGci