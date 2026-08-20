Абас Арагчи реагира на икономическите санкции на Тръмп срещу държави, подпомагащи Иран

Иранският външен министър Абас Арагчи отхвърли икономическия натиск на Доналд Тръмп, определяйки го като продължение на „обречени на провал“ политики и форма на икономически тероризъм.

Тръмп заплаши Иран и държавите, които го подкрепят, с безпрецедентни икономически мерки, но засега не е представил конкретни подробности за плана.

Напрежението между САЩ и Иран остава високо, а преговорите са в застой. Иран продължава да блокира Ормузкия проток – ключов маршрут за около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ преди конфликта.

САЩ се заканиха да приложат "невиждани досега" мерки срещу Иран

Иранският външен министър Абас Арагчи разкритикува днес плана на американския президент Доналд Тръмп за икономически натиск срещу Техеран, като го определи като продължение на "политики, обречени на провал", предаде Франс прес.

"Така нареченият "икономически Ден Д" (Денят на десанта в Нормандия - бел. ред) има за цел да отвлече вниманието от собствената криза, през която преминават САЩ: безпрецедентен дълг и нарастващи разходи по заемите. Продължаването на политики, обречени на провал, ще доведе само до ново поражение на САЩ и до враждебност от страна на иранците", написа Арагчи в Екс.

"Икономическият тероризъм на САЩ заплашва международната икономика и суверенитета на страните по целия свят", добави той.

Тръмп обяви вчера в социалната си мрежа Трут Соушъл "НАЙ-СЪКРУШИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОПЕРАЦИЯ, ПРЕДПРИЕМАНА НЯКОГА СРЕЩУ КОЯТО И ДА БИЛО ДЪРЖАВА!“, като спомена "икономическа война и изолация в безпрецедентен мащаб“, без да даде никакви подробности за предвидените мерки.

Тръмп освен това заплаши с "ужасни" икономически последици "всяка страна", която би помогнала на Иран.

Конфликтът между Техеран и Вашингтон, предизвикан от израелско-американски удари на 28 февруари, на които Иран отвърна, нанасяйки удари срещу съседните държави, съюзници на Вашингтон, е в застой, а преговорите изглежда са в задънена улица, отбелязва АФП.

Иран продължава да блокира Ормузкия проток – стратегически морски път, по който преди войната преминаваше една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.