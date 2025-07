7 юли: Терор в сърцето на Лондон взима десетки жертви

Н а 7 юли 2005 г. сутринта в системата на обществения транспорт на Лондон избухват взривове. Те започват в час пик, в 8:50 ч., когато в разстояние на 50 секунди в три влака на Лондонското метро избухват бомби. Почти след час, в 9:47 ч., избухва четвърти взрив в автобус на Тависток скуеър.

Загиват 52 души и са ранени около 700.

Загиват и четиримата терористи-самоубийци: Мохамед Сидик Хан, Джермейн Линдси, Хасиб Хюсейн и Шехзад Танвер. Голям резонанс в обществото предизвиква фактът, че те са граждани на Обединеното кралство, всички (с изключение на Линдси) са родени и израснали във Великобритания, учили са в британски училища.

Вследствие на терористичния акт системата на обществения транспорт в Лондон е парализирана в продължение на денонощие. Вестник „Observer“ разглежда като възможна причина за атентатите Войната с тероризма, а премиерът Тони Блеър е на мнение, че причините се коренят в изкривено тълкуване на исляма.

Макар че „Ал-Каида“ официално поема отговорност за атентатите, разследването показва, че терористите не са пряко свързани с организацията. През май 2011 г. в Берлин са открити документи, свързващи с планирането на атаката Рашид Рауф, британски деец на „Ал-Каида“.

На този ден Комод е обявен за римски император. Той е син на Марк Аврелий. Управлява от 177 до 180 г. съвместно с баща си, а от 180 до 192 г. – като едноличен император. Той е последният едноличен римски император от династията на Антонините и единственият от тях (освен основателят ѝ Нерва), който не е осиновен син на предходника си, както и първият император, роден от негова жена през управлението на баща си (за каквито впоследствие е изкован терминът „багрянороден“).

