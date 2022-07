Как е изглеждал Иран преди и след Ислямската революция

И ранската революция, наричана още Ислямската революция или Революцията от 1979 г., е събитие в историята на Иран, което довежда до свалянето от власт на шах Мохамед Реза Пахлави и премахването на монархията в Иран.

Основна роля в нея изиграва аятолах Рухолах Хомейни, който с помощта на различни леви и ислямски организации и студенти по ислямско богословие, установява управление, организирано според традиционното ислямско право и нарича това правителство „представител на Али“.

Религията става основа на целия политически и икономически живот.

Революцията е подкрепена и извършена с пряката помощ на СССР, който започва да играе роля на главен партньор на Иран в следващите години, като по този начин Съветската държава си връща загубените позиции в Иран, които губи, след като през 50-те години ЦРУ извършва преврат в Техеран, давайки властта на шах Мохамед Реза Пахлави и отстранявайки просъветски настроения ирански политик д-р Мохамед Мосадък.

Изтъкнатите причини за избухването на революцията и нейният популистки, националистически и по-късно шиитско-ислямски характер включват консервативната реакция срещу западните влияния, либералната реакция към социалната несправедливост, нарастване на очакванията, създадени от приходите на петролния басейн през 1973 г. и прекалено амбициозна икономическа програма, гняв срещу рязкото свиване на икономиката през 1977-78 и други недостатъци на стария режим.

Революцията в Иран се приема широко от народните маси, които вярват, че Иран е най-после освободен от оковите на шахския режим и колониалната политика на САЩ и Западна Европа, като хиляди се кълнат, че с подкрепата на Аллах и братската помощ на СССР, Иран ще започне да води самостоятелна политика.

Жени се разхождат по плажове в Иран през 70-те години на миналия век.

Преди Ислямската революция жените в Иран не е трябвало да носят хиджаб.

Момичета от кюрдски произход в училище по време на часове.

First pic is an image from Iran of a woman cutting her birthday cake in 1973, 5 years before the Islamic Revolution there.



Жените в Иран са носили шарени дрехи и къси поли преди революцията.

Традиционно жените в Иран трябвало да бъдат затворени в домовете си, за да могат да се занимават с домакинството и да отглеждат децата.

По време на ерата на Мохамед Реза Пахлави обаче се случила драстична промяна, що се отнася до жените: те получили правото на глас и образование, равни заплати с мъжете, публични длъжности и могли да се обличат, както искат.

След Иранската революция през 1979 г. обаче нещата за тях се променят.

Конституцията на Иран, приета след революцията, прокламира равенство между мъжете и жените. Законите на шериата обаче все още са в полза на мъжете. Все пак член 21 от конституцията на Иран, както и няколко приети от парламента закони дават на жените някои предимства. На тях им е разрешено да шофират, да заемат държавни длъжности и да посещават университет. Неносенето на хиджаб на публично място обаче може да бъде наказано от закона.

Управлението в Иран на Рухолах Хомейни, идейният ръководител на Ислямската революция, довело до много парадокси за жените. Те придобили голямо влияние в определени области, но все пак били изправени и пред много политически пречки. На тях например им било разрешено да служат в армията, но били ограничени в много области на обучение.