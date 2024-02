5,1 по Рихтер разтърси Япония, има ли опасност от цунами

З еметресение с магнитуд 5,1 беше регистрирано днес в префектура Ехиме в западна Япония, съобщи Националната метеорологична служба.

A magnitude 5.1 earthquake took place 10km NW of Yawatahama, Japan at 06:24 UTC (11 minutes ago). The depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Yawatahama #Japan pic.twitter.com/BcyJ2wM029