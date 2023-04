4 г. след пожара: "Нотр Дам" ще възвърне шпила си

К атедралата "Нотр Дам" в Париж ще възвърне шпила си до края на годината, четири години след пожара, който я опустоши, предаде АФП.

Шпилът ще е идентичен с предшественика си, проектиран от архитекта от XIX в. Виоле-Льо-Дюк, който беше висок 96 м с медните си фигури. Той ще бъде възстановен с оригиналните материали - дъб за конструкцията (220 тона) и олово за обкова и орнаментите (140 тона).

Монтажът на стойката на стрелата - тежаща 80 тона основа, изработена от изкусно сглобени дъбови парчета, произведени в Лотарингия, ще бъде завършен в събота.

Отварянето на катедралата за посещения все още е насрочено за декември 2024 г. , след Олимпийските игри в Париж.

На 15 април 2019 г. изображенията на горящата "Нотр Дам" развълнуваха целия свят и предизвикаха безпрецедентна солидарност (846 милиона евро постъпления от 340 000 дарители).

Реставрационните работи са в разгара си, след две години, посветени по-специално на обезопасяването на сградата. Почистването на стените отвътре и на живописната украса и сводовете, обхващащи площ от 42 000 кв. м е "напреднало".

