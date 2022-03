Откриха древен саркофаг под парижката катедрала "Нотр Дам"

А рхеолози откриха древен оловен саркофаг под катедралата "Нотр Дам", което дава нов поглед върху история на сградата, която в момента е в процес на реконструкция след опустошителен пожар през 2019 г., предаде Ройтерс.

Катедралата, която датира от XII век, възложи изкопни работи вътре като предпазна мярка преди монтаж на скеле, необходимо за възстановяването на 100-метрова дървена конструкция.

Находките са "със забележително научно качество", каза министърът на културата на Франция Розлин Башло. Тя добави, че изкопните работи са удължени до 25 март.

Мястото на разкопките е под каменист слой, датиращ от XVIII век, но някои по-ниски нива са от XIV век, а дори от началото на XIII век, уточняват от Министерството на културата.

"Успяхме да спуснем малка камера вътре, която засне части от плат, органична материя като коса и останки от растения", казва Кристоф Бение от Националния археологически институт на Франция.

