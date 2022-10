"Фантомът от операта", който разбуни духовете в "Домът на дракона"

С лед епизод 8 на "Домът на дракона" - предисторията на сериала "Игра на тронове", всички фенове на сагата останаха зашеметени и за това определено си има причина. Реакциите са повече от бурни, а създателите на сериала не разочароваха по отношение на зрелищни събития и в този епизод.

ВНИМАНИЕ! ТЕКСТЪТ СЪДЪРЖА СПОЙЛЕРИ!

След поредния значителен скок във времето - този път с шест години напред - зрителите бяха изправени пред поредната семейна кавга. В същото време Корлис Веларион (Стив Тусент) изчезна, децата на Ренира (Ема Д'Арси) и Алисънт (Оливия Кук) пораснаха, а здравето на крал Визерис (Пади Консидайн) продължи да се влошава.

Започвайки с новината, че Корлис вероятно е загинал в морето, след като е бил нападнат, принцеса Ренис (Ив Бест) открива, че мястото ѝ на трона в Дрифтмарк е оспорвано, тъй като както по-малкият брат на Корлис, сер Вемонд Веларион (Уил Джонсън), така и бременната Ренира бързо предявяват претенции за наследство, докато Кралицата, остава решена да остане там, където е.

В резултат на това цялото семейство се събира в Кралски чертог, за да отправи официални молби пред Хайтауър, които малко или много са поели властта, тъй като Визерис не е в адекватно състояние.

Алисънт по същество управлява кралството, докато баща ѝ Ото (Рис Ифан) използва позицията си на кралски помощник. Въпреки това, когато Вемонд и Ренира влизат в оспорвана война за Дрифтмарк, като всеки от тях подава петиция защо семействата му трябва да седнат на трона, Висерис се появява неочаквано, затвърждавайки властта си като крал и отстъпва на Ренира по линията на наследяване.

Именно принцесата в крайна сметка застава на страната на Ренира и се съгласява, че Джакерис Веларион (Хари Колет), нейният син с Ленор, е законният наследник, въпреки въпросите за истинското му потекло.

Когато Ваемонд оспорва това решение, той казва единствената дума, която никога не бива да се изрича публично, а именно, че Джейс, както и братята му, са "копелета", а майка им е "курва".

И когато Визерис заплашва, че ще му отреже езика, принц Демън (Мат Смит) бързо отсича главата му.

По-късно цялото семейство се събира на вечеря, на която за разнообразие нещата протичат гладко. Сред роднините си личи добронамерената настройка, което разнежва Визерис, който е все по-близо до смъртта и е принуден да се оттегли в покоите си.

Разбира се, едва след като той си тръгва, най-младите поколения отново започват да се карат, тъй като синовете на Алисънт - Емон (Юън Мичъл) и Егон (Том Глин-Карни) - провокират синовете на Ренира да се бият, което принуждава вечерята да приключи по-рано, а принцесата решава да отпътува за Драконов камък.

След това епизодът завършва с Визерис в леглото му, който продължава да размишлява върху пророчеството за Песен за огън и лед и сякаш казва на Алисънт, че "тя е единствената".

Излишно е да казваме, че феновете имаха какво да коментират в социалните мрежи - от шокиращия край на битката с Дрифтмарк, през поредната семейна вечеря, която завършва с кавга, до появата на Визерис в ролята на Фантома от операта и Гърбушкото от Нотр Дам, което поражда въпроса: как този човек е още жив?!

Me watching how the war that kills all the dragons is based on a fucking misunderstanding #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/0PsRh9O6sV