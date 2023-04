330 млрд. долара: Рекордни разходи за отбрана на Япония за следващите 5 години

Я понското правителство ще обяви създаването на програма за предоставяне на военна помощ на развиващите се страни партньори, съобщава вестник "Йомиури". Структурата е наречена OSA (Official Security Assistance). Предвижда се помощ да получат четири държави: Бангладеш, Малайзия, Фиджи и Филипините.

Япония вече разполага със система за официална помощ за развитие (ODA). В рамките на OSA се предвижда помощ, която не може да бъде предоставена чрез ODA. Според вестника новата система за помощ има за цел да "повиши капацитета за сигурност, особено в развиващите се страни", и ще "допринесе за регионалната стабилност".

