30 минути разговор, но без пробив: Русия и САЩ отново спорят за войната

Сергей Лавров и Марко Рубио проведоха първата си среща от септември 2025 г. в Манила по време на форума на АСЕАН, като основен акцент беше войната в Украйна.

Русия настоя доставките на американско оръжие за Украйна да спрат, докато САЩ заявиха, че няма промяна в политиката им и продължават да подкрепят Киев чрез програмата PURL, финансирана от европейски държави.

Въпреки заявеното желание за мир, преговорите остават в застой, а бойните действия продължават с нови жертви в Украйна и Русия; двамата дипломати са обсъдили и ситуацията в Близкия изток.

🇷🇺🤝🇺🇸U.S. Secretary of State Marco Rubio and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov met for talks on the sidelines of ASEAN events in Manila. pic.twitter.com/hQgzM28VO7 — The Caspian Post (@thecaspianpost) July 23, 2026

Първите дипломати на Русия и Съединените щати Сергей Лавров и Марко Рубио се срещнаха в Манила в рамките на срещата на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), като руският външен министър предупреди американския си колега, че продължаването на доставките на оръжие за Украйна е „недопустимо“.

Срещата, продължила около 30 минути, беше първата между двамата от септември 2025 г. насам. Тя се проведе само няколко часа след разговор между украинския президент Володимир Зеленски и американски представители, организиран с цел „да се даде нов импулс на дипломацията“, по думите на държавния глава.

Преговорите за прекратяване на войната в Украйна остават в застой.

Междувременно международното внимание е насочено към Близкия изток, докато Москва продължава да настоява Киев да отстъпи контрол върху украински територии. Същевременно Вашингтон се стреми да запази умерен тон спрямо Русия, която води пълномащабна военна офанзива срещу Украйна от февруари 2022 г.

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Марко Рубио и Сергей Лавров участваха през последните дни в срещите на АСЕАН във Филипините, предаде АФП.

По време на разговора за Украйна Лавров „подчерта недопустимостта на продължаващите доставки на оръжие за режима в Киев“, съобщи руското външно министерство.

Според същото изявление той е осъдил и „дестабилизиращата политика на европейските държави, които продължават да се стремят към нанасяне на „стратегическо поражение“ на Русия“.

🌍 35 минут на Филиппинах: Лавров и Рубио провели переговоры на фоне нового витка эскалации



В филиппинской столице состоялась одна из самых ожидаемых и закрытых дипломатических встреч. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры на полях саммита… pic.twitter.com/S1jgdkvKW3 — СБ. Беларусь Сегодня (@sbbytoday) July 23, 2026

Марко Рубио определи разговора с руския си колега като „откровен“, но отказа да разкрие подробности.

Попитан за споменатите от Москва доставки на оръжие, държавният секретар заяви: „Продаваме оръжия чрез програмата PURL. По този въпрос няма промяна в нашата политика.“

Създадена миналата година, програмата PURL позволява Украйна да получава американско въоръжение, финансирано от европейски държави. Чрез нея Киев може да придобива, наред с друго, ракети-прехващачи за системите Patriot, които са ключови за защитата срещу руските балистични ракети.

„Искаме мирно споразумение. Искаме тази война да приключи“, заяви още Рубио.

От своя страна Лавров повтори, че „руската страна е готова за политико-дипломатическо уреждане на конфликта“, според информацията на руското външно министерство.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov says a meeting with US Secretary of State Marco Rubio has already been agreed and will take place tomorrow morning.



The two briefly met at a reception yesterday and confirmed the arrangements.



Both are in the Philippines to attend the… pic.twitter.com/YrKEEDGZ68 — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) July 22, 2026

Рубио: Лавров даде нова идея за Украйна

Американският президент Доналд Тръмп, който поддържа отношения с руския президент Владимир Путин, подкрепи украинската кампания с далекобойни удари срещу енергийна инфраструктура, като заяви, че тя може „да помогне за прекратяването“ на войната.

Повече от четири години след началото на руската инвазия бойните действия продължават да се засилват и от двете страни, като броят на цивилните жертви нараства.

Руски удари отнеха живота на трима души в източна Украйна, а украински атаки убиха четирима души в Русия и анексирания Крим, съобщиха местните власти.

Двамата първи дипломати са обсъдили и конфликта в Близкия изток, съобщи руското външно министерство. Москва осъди последните американски удари срещу своя съюзник Иран.