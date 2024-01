„20 минути ужас“: Япония кацна на Луната

С лед сковаващи "20 минути ужас" космическият апарат SLIM (Smart Lander for Investigation Moon) на Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) кацна на Луната.

Така Япония официално стана петата страна, кацнала на Луната, след СССР, САЩ, Китай и Индия, съобщават от Sky News, които следят мисията в реално време. От наземния екип все още очакват радиовръзка с апарата. Въпреки че е сигурно, че е кацнал, все още не е ясно дали е в правилната позиция и дали при кацането не са настъпили повреди.

"Японският космически модул SLIM изглежда е успял в опита си да се приземи на Луната с несравнима точност," съобщи Японската космическа агенция (JAXA), която се опитва да провери състоянието на космическия кораб, предаде АФП.

Модулът започна спускането си двадесет минути по-рано със скорост от около 1700 метра в секунда.

Според телеметричните данни "изглежда, че SLIM е кацнал. Проверяваме състоянието му", заяви Шин Ториуми, служител на JAXA.

Той не само е кацнал на Луната, но е на 100 метра от целта си, което се счита за висока степен на точност. Оттук идва и прозвището му "Лунен снайпер".

Обикновено лунните апарати кацат на няколко километра от целта си, което може да усложни изследователските им мисии. А кацането на Луната е по-трудно от кацането на астероиди, извършено вече от JAXA, защото гравитацията на Луната е по-силна.

Кацането на Луната развълнува хората по целия свят.

🇯🇵JAPAN’S MOON LANDING



Today, Japan joins only 5 other countries to touch down on the moon.



Japan’s “Moon Sniper” embarked on a landmark mission, aiming to mark the nation as the third this century to achieve a lunar landing.



Japan Aerospace Exploration Agency’s SLIM (Smart… pic.twitter.com/SUk41zWtUt