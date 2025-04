20 години по-късно: Тексас екзекутира убиеца на млада майка

В южния американски щат Тексас днес беше екзекутиран 41-годишен мъж за убийството на млада майка през 2004 г., с което броят на екзекуциите в страната от началото на годината нарасна на 13, предаде Франс прес.

След като Върховният съд на САЩ отхвърли окончателното обжалване, Моисес Сандовал Мендоса беше екзекутиран чрез смъртоносна инжекция в затвора „Хънтсвил“, съобщиха от затворническата служба на Тексас.

Мъжът, които е от латиноамерикански произход, бе осъден за сексуално посегателство и убийството на Рейчъл О'Нийл Толесон през 2004 г., когато и двамата са били на 20 години.

Tomorrow in Texas, 40yo, Moises Sandoval Mendoza, is set to die by lethal injection for the 2004 murder of Rachelle O'Neil in Farmersville, Texas.



Mendoza will be the 3rd Execution in Texas this year and the 13th in the Nation.



