20 души бяха ранени при въздушен удар в предградие на Днепър

В ъздушен удар по предградие на украинския град Днепър засегна две двуетажни кооперации, при което бяха ранени най-малко 20 души. Обитатели на сградите може да се намират под отломките, предаде Франс прес, като се позова на украинските власти.

Сред ранените имало и три момчета в сериозно състояние. Общо ранените деца са пет. На място са пристигнали спасителни екипи.

Consequences of a Rashists missile attack on the Dnieper

They hit a rocket between two two-story residential buildings. Unfortunately, there are still people under the rubble. pic.twitter.com/kNo3JBxfVL