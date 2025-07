Братът на Лиъм и Ноел Галахър от Oasis е обвинен в изнасилване

П ол Галахър – братът на звездите от Oasis, Лиъм и Ноел Галахър – е обвинен в изнасилване и сексуално посегателство, както и в редица други престъпления, извършени на територията на Обединеното кралство, съобщиха властите тази седмица.

59-годишният Галахър от квартал Ийст Финчли, Лондон, е изправен пред обвинения за умишлено удушаване, контролиращо или принудително поведение, отправяне на заплахи за убийство, както и нападение, довело до реална телесна повреда. Това бе потвърдено от заместник-главния прокурор на Короната, Кейт Бакас, в официално изявление, разпространено от PEOPLE в понеделник, 28 юли.

„Можем да потвърдим, че сме дали разрешение на Столичната полицейска служба да повдигне обвинения срещу Пол Галахър за изнасилване и други престъпления след проведено полицейско разследване“, заяви Бакас.

Според изявлението, Пол Галахър трябва да се яви в магистратския съд в Уестминстър на 27 август. Към момента не е ясно дали е подал молба за пледиране или е наел адвокат, който да го представлява. По информация на BBC, The New York Times и The Guardian, полицията съобщава, че предполагаемите инциденти са се случили в периода между 2022 и 2024 година. The Times, цитирайки адвокатска кантора, базирана в Лондон, съобщава, че Пол е отрекъл всички обвинения.

Важно е да се отбележи, че Пол Галахър никога не е бил член на британската рок група Oasis. Междувременно, братята му Лиъм и Ноел са на лятно турне в Северна Америка като част от събиране на групата.