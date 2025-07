Бившата звезда на Арсенал Томас Партей е обвинен в изнасилване на две жени

Б ившата звезда на „Арсенал“ Томас Партей е обвинен в изнасилване на две жени, съобщиха от Столичната полиция. Срещу него са повдигнати пет обвинения за изнасилване и едно за сексуално посегателство, свързани с предполагаеми престъпления, извършени между 2021 и 2022 година, пише Independent.

Адвокатът на ганайския национал заяви, че клиентът му „отрича всички обвинения“ и „приветства възможността най-накрая да изчисти името си“.

BREAKING: Ex-Arsenal star Thomas Partey charged with 5 counts of rape against 2 women https://t.co/7R4ivFVLzd pic.twitter.com/ioktMVUCqj

Обвиненията са повдигнати само четири дни след напускането му на лондонския клуб. Според полицията, Партей е обвинен в две изнасилвания на една жена и три изнасилвания на друга. Отделното обвинение за сексуално посегателство се отнася до трета жена.

32-годишният футболист от Хартфордшир трябва да се яви пред магистратския съд в Уестминстър на 5 август.

Джасвант Нарвал от Кралската прокуратура заяви: „Днес Кралската прокуратура разреши повдигането на обвинения срещу Томас Партей по множество обвинения в изнасилване – след внимателен преглед на обширния набор от доказателства.“

„Нашите прокурори работиха в тясно сътрудничество със служителите на Столичната полиция, които ръководиха разследването, за да преценят доказателствата и да дадат препоръки относно подходящите обвинения.“

„Напомняме на всички, че наказателното производство е в ход и обвиняемият има право на справедлив процес.“

„Съзнаваме, че ще има значителен обществен интерес към случая, но е от ключово значение да не се публикуват, коментират или разпространяват онлайн каквито и да било материали, които могат да навредят на съдебния процес.“

В официално изявление адвокатът на Партей – Джени Уилтшир от адвокатска кантора „Хикман и Роуз“ – подчерта, че клиентът ѝ отрича всички обвинения.

„Той оказа пълно съдействие на полицията и прокуратурата през цялото тригодишно разследване. Сега очаква с нетърпение възможността да изчисти името си. Като се има предвид, че съдебното производство е в ход, моят клиент няма да прави допълнителни коментари.“

