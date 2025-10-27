13-годишно момче уби и изяде свой съученик от "любопитство"

Т ринадесетгодишно момче уби свой съученик, разчлени тялото му и изяло части от жертвата "от любопитство", предаде The Sun.

Момчето преби до смърт жертвата с дървена тояга, след което с електрически трион наряза тялото на парчета и ги прибрал в учебната си раница.

Ученикът примамил другото дете в семейния си дом в област Исмаилия, Египет, където го нападнал.

13 year old schoolboy in Egypt killed his classmate. He then cut him up, ate some of him, and scattered his body parts across the city. Egyptian authorities say he was inspired by films and violent video games.https://t.co/uxMGuXtOFV — Saskia (@Saskiaaa_____) October 25, 2025

Властите бяха сигнализирани, след като останки бяха открити близо до търговски център. След претърсване намерили и други следи от жертвата, Мохамед А.М., под мост, в езеро и на открито поле.

Заподозреният, известен като Юсеф А., заяви, че възпроизвежда насилствените сцени на убийство, които е виждал във филми и онлайн игри.

При разпит тинейджърът казал, че е искал да "опита начина", който е видял във филм и видео игра.

Заподозреният признал за престъплението. Той също така изял част от тялото на жертвата "от любопитство" .

След като било задържано, детето било принудено да реконструира престъплението си пред следователи. Полицаите последвали момчето из града, докато то ги отвело до местата, на които е изхвърлило тялото.

След аутопсия съдебните медици потвърдили причината за смъртта и инструментите, използвани в ужасяващото престъпление.

#HCHInternacionales | ¡Atroz! "Inspirado" por películas y videojuegos, un adolescente de la ciudad egipcia de Ismailia ha asesinado a su compañero de escuela, lo ha descuartizado con una sierra eléctrica y ha probado su carne por "curiosidad".

🔘 Youssef Ayman (13) llevó a… pic.twitter.com/d28OBVJ4v6 — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) October 22, 2025

Хиляди жители се помолили за жертвата в джамия "Ал-Матафи", преди тя да бъде погребана в семейния парк в Касаб.

Заподозреният бил задържан за четири дни от прокуратурата в очакване на разследване, след което бил прехвърлен в институция за грижа за непълнолетни. Той останал там една седмица, докато делото му се разглежда.

Властите поръчали пълна психологическа експертиза на тинейджъра. Той също преминал и тестове за наркотици, както и сравнителен форензичен анализ на негови проби с тези на Мохамед.

Следователите все още проучват насилственото съдържание, което е вдъхновило жестокото убийство, и се надяват да идентифицират какво е повлияло на заподозрения.

Трагичният случай предизвика възмущение в целия Египет, като мнозина призовават за по-голям родителски и обществен надзор над децата. Убийството подхранва дебата за ефектите от излагането на деца на насилствено онлайн съдържание.