Свят

13-годишно момче уби и изяде свой съученик от "любопитство"

Заподозреният заяви, че възпроизвежда насилствените сцени на убийство, които е виждал във филми и онлайн игри

27 октомври 2025, 10:30
13-годишно момче уби и изяде свой съученик от "любопитство"
Източник: iStock

Т ринадесетгодишно момче уби свой съученик, разчлени тялото му и изяло части от жертвата "от любопитство", предаде The Sun

Момчето преби до смърт жертвата с дървена тояга, след което с електрически трион наряза тялото на парчета и ги прибрал в учебната си раница.

Ученикът примамил другото дете в семейния си дом в област Исмаилия, Египет, където го нападнал.

Властите бяха сигнализирани, след като останки бяха открити близо до търговски център. След претърсване намерили и други следи от жертвата, Мохамед А.М., под мост, в езеро и на открито поле.

Заподозреният, известен като Юсеф А., заяви, че възпроизвежда насилствените сцени на убийство, които е виждал във филми и онлайн игри.

При разпит тинейджърът казал, че е искал да "опита начина", който е видял във филм и видео игра.

Заподозреният признал за престъплението. Той също така изял част от тялото на жертвата "от любопитство" .

След като било задържано, детето било принудено да реконструира престъплението си пред следователи. Полицаите последвали момчето из града, докато то ги отвело до местата, на които е изхвърлило тялото.

След аутопсия съдебните медици потвърдили причината за смъртта и инструментите, използвани в ужасяващото престъпление.

Хиляди жители се помолили за жертвата в джамия "Ал-Матафи", преди тя да бъде погребана в семейния парк в Касаб.

Заподозреният бил задържан за четири дни от прокуратурата в очакване на разследване, след което бил прехвърлен в институция за грижа за непълнолетни. Той останал там една седмица, докато делото му се разглежда.

Властите поръчали пълна психологическа експертиза на тинейджъра. Той също преминал и тестове за наркотици, както и сравнителен форензичен анализ на негови проби с тези на Мохамед.

Следователите все още проучват насилственото съдържание, което е вдъхновило жестокото убийство, и се надяват да идентифицират какво е повлияло на заподозрения.

Трагичният случай предизвика възмущение в целия Египет, като мнозина призовават за по-голям родителски и обществен надзор над децата. Убийството подхранва дебата за ефектите от излагането на деца на насилствено онлайн съдържание.

Източник: The Sun    
Тийнейджърско убийство Канибализъм Разчленяване Насилствени видеоигри Влияние от филми Египет Убийство на съученик Непълнолетен престъпник Психологическа експертиза Насилие онлайн
Последвайте ни

По темата

Проливният дъжд блокира движението в няколко района на София

Проливният дъжд блокира движението в няколко района на София

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

"САЩ и ЦРУ подготвят война": Венецуела вижда опасна провокация

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

Как да се отървете от бързите кредити

Как да се отървете от бързите кредити

pariteni.bg
Всички се притесняват от „зеления преход“, но никой не предлага конкретни промени

Всички се притесняват от „зеления преход“, но никой не предлага конкретни промени

carmarket.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 14 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 13 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 15 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 16 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да се отървете от бързите кредити

Как да се отървете от бързите кредити

България Преди 6 минути

Фирми кредитори системно атакуват клиенти с оферти за нови заеми

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

България Преди 9 минути

Мечетата са седемгодишни брат и сестра

Кои са любимите марки коли на депутатите?

Кои са любимите марки коли на депутатите?

България Преди 22 минути

Имуществените декларации на народните представители разкриват кои са най-предпочитаните модели, както и кои депутати имат най-много регистрирани на тяхно име

Принц Андрю

Принц Андрю и Фърги сменят бляскавата резиденция за домовете на Хари и Уилям

Любопитно Преди 55 минути

Според съобщенията, крал Чарлз отдавна е искал бившите херцог и херцогиня да напуснат Роял Лодж, за която не са плащали наем от 20 години

<p>&quot;Повратна точка&quot;: Милей коментира изборните резултати в Аржентина&nbsp;</p>

"Повратна точка": Как Хавиер Милей коментира изборните резултати в Аржентина

Свят Преди 1 час

Тези изявления Милей направи пред привърженици в централата на предизборната си кампания в хотел в Буенос Айрес

Хеликоптер и изтребител се разбиха в Южнокитайско море

Хеликоптер и изтребител се разбиха в Южнокитайско море

Свят Преди 1 час

Два американски военни летателни апарата се разбиха в Южнокитайско море

<p>Катастрофалният ураган &quot;Мелиса&quot;: Ветрове над <span style="color:#ff0000;">250 км/ч</span></p>

Катастрофалният ураган "Мелиса": 1 метър дъжд и ветрове над 250 км/ч

Свят Преди 1 час

Наредени са задължителни евакуации за Порт Роял в Кингстън и шест други уязвими района в цялата страна

,

Защо младите украинци не искат да остават в родината си

Свят Преди 1 час

BBC: Киев не вярва в помирението, Украйна в новата фаза на войната

BBC: Киев не вярва в помирението, Украйна в новата фаза на войната

Свят Преди 1 час

„Русия спира само когато е измита в собствената си кръв“, предупреждава украински професор

Губернаторът на Калифорния обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

Губернаторът на Калифорния обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

Свят Преди 1 час

Тръмп е "разрушителна сила", смята Нюсъм

Президентът Радев на посещение в Саудитска Арабия

Президентът Радев на посещение в Саудитска Арабия

България Преди 2 часа

Той ще се срещне с представители на българската общност в Саудитска Арабия.

Лула да Силва: САЩ и Бразилия ще решат търговския спор до дни

Лула да Силва: САЩ и Бразилия ще решат търговския спор до дни

Свят Преди 2 часа

Тези гаранции той е получил от Тръмп по време на неотдавнашната среща помежду им

<p>СО с актуална информация за сметосъбирането в &quot;Люлин&quot; и &quot;Красно село&quot;</p>

Кризисното сметосъбиране в "Люлин" и "Красно село" продължава

България Преди 2 часа

Общината призова за търпение

<p>Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж&nbsp;(ОБЗОР)</p>

Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж

Свят Преди 2 часа

Заподозрените са на около 30 години, произхождат от департамента Сен-Сен Дени близо до Париж и са познати на полицията

<p>Китай призова за край на търговските войни</p>

Китайският външен министър призова за край на търговските войни

Свят Преди 2 часа

Призивът беше отправен няколко дни преди дългоочакваната среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп

10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон

10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон

Свят Преди 2 часа

Сред обвиняемите има общински съветник, галерист и преподавател

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Тишината преди бурята в двореца: Как принц Уилям сложи край на търпението си

Edna.bg

Виктория Бекъм с най-личната си изповед

Edna.bg

Дарко Тасевски: Мутри ни посрещнаха на летището в Москва

Gong.bg

Камери уловиха шокиращи думи на Винисиус при смяната му в Ел Класико

Gong.bg

Наводнено кръстовище спря движението на няколко трамвайни линии в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Кола падна от мост на „Цариградско шосе“ (СНИМКА)

Nova.bg