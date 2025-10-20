Свят

Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция

Сред пострадалите са двама полицейски служители

20 октомври 2025, 14:21
Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция
Източник: iStock Photos/Getty Images

И збягал затворник уби двама души и рани други седем, сред които и двама полицейски служители, преди да загине в престрелка с полицията в западния турски град Едремит, окръг Балъкесир.

По информация на турските власти осъденият за убийство Мустафа Емлик е избягал от затвора в Едремит късно вечерта на 18 октомври. След бягството си Емлик откраднал автомобила на случаен гражданин, когото прострелял смъртоносно, и потеглил из улиците на града, като започнал да стреля по минувачи и други шофьори, убивайки още един гражданин и ранявайки други седем, сред които и двама полицейски служители. 

Екипи на полицията започнали преследване с избягалия затворник, след като получили сигнал за откраднатия автомобил, като при намесата им се стигнало до престрелка, при която Емлик бил прострелян смъртоносно. 

По информация на валията на Балъкесир Исмаил Устаоглу ранените граждани са откарани в болница, като няма опасност за живота на нито един от тях. 

Турската прокуратура е започнала разследване по случая, като по него са назначени двама прокурори, отбелязват още медиите. 

Източник: БТА/Кристиан Стратев    
Турция избягал затворник убити ранени
Последвайте ни
Непълнолетна е пребита с дървена тояга в Банкя, обвинен е баща ѝ

Непълнолетна е пребита с дървена тояга в Банкя, обвинен е баща ѝ

Анджелина Джоли привлече вниманието с огромни татуировки в рокля с гол гръб

Анджелина Джоли привлече вниманието с огромни татуировки в рокля с гол гръб

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Каква храна да даваме на куче с анемия

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Хоспитализираха бивш футболист на &quot;Реал Мадрид&quot;</p>

Хоспитализираха бивш футболист на "Реал Мадрид", получил инфаркт

Свят Преди 16 минути

Новината беше оповестена от FC de Rebellen

Правилото 3,5%: Могат ли 12 милиона души да свалят Тръмп?

Правилото 3,5%: Могат ли 12 милиона души да свалят Тръмп?

Свят Преди 18 минути

Според правилото ако 3,5% от населението на една държава излязат на протести срещу режим, той неизбежно ще падне

ВВС: Защо студентите по медицина предпочитат България пред Великобритания

ВВС: Защо студентите по медицина предпочитат България пред Великобритания

България Преди 1 час

От обучение на английски, до агенции, които помагат с всяка битова нужда

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката

България Преди 1 час

Инцидентът е станал малко след Гурково, в района на движение в посока Велико Търново

Oткриха фалшиви евробанкноти у мъж в Пернишко

Oткриха фалшиви евробанкноти у мъж в Пернишко

България Преди 1 час

При претърсване на жилището му са иззети около 9000 евро в различни купюри и устройство за броене на пари

7 японски техники, за да не забравяш нищо

7 японски техники, за да не забравяш нищо

Любопитно Преди 1 час

"Кражбата на десетилетието" в Лувъра приключи за 10 минути

"Кражбата на десетилетието" в Лувъра приключи за 10 минути

Свят Преди 2 часа

Прочетете повече за най-големите обири в историята - от класически грабежи до киберпрестъпления

Шок и възхищение: Ким Кардашиян се появи напълно маскирана на червения килим

Шок и възхищение: Ким Кардашиян се появи напълно маскирана на червения килим

Любопитно Преди 2 часа

Ким Кардашиян присъства на петата годишна гала на Музея на филмовата академия в Лос Анджелис в събота, 18 октомври

След трагедията с намушканото момче в София: Защо е толкова лесно да носиш нож в България?

След трагедията с намушканото момче в София: Защо е толкова лесно да носиш нож в България?

Свят Преди 2 часа

В България няма приета дефиниция на "хладно оръжия"

Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения

Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения

България Преди 3 часа

Ако има такива, ще се наложат и административни санкции, каза още доц. Силви Кирилов

"Руснаците се позовават на своя така наречен референдум, проведен вече след окупацията. Това е незаконно и няма нищо общо с реалността“, коментира Зеленски

Зеленски: Отстъпление няма да има! - защо Донбас е толкова важен за Украйна и Русия

Свят Преди 3 часа

Европрокуратурата: Финансирана по програма на ЕС ферма за миди може да не съществува

Европрокуратурата: Финансирана по програма на ЕС ферма за миди може да не съществува

България Преди 3 часа

Проектът е бил одобрен през юли 2020 г.

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Технологии Преди 3 часа

Проблемите са започнали около 10:00 часа българско време

Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти

Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти

Свят Преди 3 часа

Той предупреди британските тийнейджъри, които помагат на „неомарксистки групи“ на границата между България и Турция, че са изправени пред затвор и големи глоби, ако съдействат на мигрантите да влязат незаконно в ЕС

Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Свят Преди 3 часа

Президентите на Русия и САЩ обявиха, че ще се срещнат в унгарската столица, вероятно в рамките на няколко седмици

Ето къде да обмените стотинките си в евро лесно

Ето къде да обмените стотинките си в евро лесно

България Преди 3 часа

Твърдението, че след влизането на България в еврозоната хората няма да има къде да обменят жълтите си стотинки е невярно

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

Как един коментар в Instagram разпали враждата между Селена Гомес и Хейли Бийбър

Edna.bg

Гъмов откровено за развода, конфликтите и трудните периоди

Edna.bg

Ясен е жребият на Александър Василев за турнира на топ 8 при юношите

Gong.bg

Ван Дайк: Допуснахме много елементарен втори гол

Gong.bg

След масовия срив в интернет: Най-популярните приложения в света възстановиха работата си

Nova.bg

Ще се радваме на „сиромашко” лято и през ноември

Nova.bg