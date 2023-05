Тежка верижна катастрофа в Турция, има загинали и ранени (СНИМКИ/ВИДЕО)

Д ванайсет души загинаха и 31 бяха ранени при тежка верижна катастрофа в окръг Хатай, Южна Турция, съобщи турският министър на здравеопазването Фахреттин Коджа в Туитър, предаде БТА.

Състоянието на трима от ранените е много тежко.

Хатай е един от най-тежко засегнатите при унищожителните земетресения през февруари окръзи. Районът буквално бе сринат със земята.

Инцидентът е станал снощи на пътя Искендерун-Антакия.

До катастрофата се е стигнало, след като шофьор на камион е изгубил контрол над превозното средство и първо се е врязал във влекач, а след това е преминал в насрещното платно и е ударил девет автомобила и два микробуса. Камионът и двата микробуса са се запалили, информира турската телевизия НТВ.

Breaking: A horrifying incident has occurred in Hatay, Turkey, as an out-of-control truck collided with several vehicles, resulting in the loss of multiple lives and leaving dozens injured.#Turkiye #Hatay #BreakingNews pic.twitter.com/UAKhymTvJP