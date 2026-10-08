Парите ни

Закъснял полет? Авиокомпаниите губят удобното си оправдание

Съдът на ЕС постанови, че превозвачът не може да откаже обезщетение само защото е имало решение на въздушния контрол

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

8 октомври 2026, 12:11
Закъснял полет? Авиокомпаниите губят удобното си оправдание
Източник: iStock

Авиокомпанията не може да откаже обезщетение за закъснял полет само с аргумента, че е имало решение за управление на въздушния трафик. Това реши днес Съдът на ЕС в Люксембург по дело C-108/26 RX.

Решението е първо по рода си и в друго отношение. Досега съдът в Люксембург не беше отменял акт на Общия съд по преюдициално запитване – така се нарича въпросът, с който национален съд моли за тълкуване на европейското право. Сега той го прави, защото според него тълкуването на Общия съд застрашава единното прилагане на правото на ЕС.

Правата на пътниците: Как да получите до 600 евро обезщетение за закъснял или отменен полет

Казусът: Измир – Варшава с над три часа закъснение

През юли 2023 г. пътничка лети от Измир (Турция) до Варшава (Полша) и пристига с повече от три часа закъснение.

Закъснението се трупа още по-рано. Същият самолет изпълнява полет от Катовице до Измир, който се забавя заради решение за управление на въздушния трафик. То е взето заради ограничения във въздушното пространство на Унгария и Румъния, наложени заради лошо време. След като самолетът каца в Измир, е открита и техническа неизправност, която отнема над два часа.

Пътничката прехвърля правото си на обезщетение на специализирана компания, която търси от авиокомпанията 400 евро.

Полският съд, който гледа делото, забелязва нещо важно. Ако от общото закъснение се извади времето, изгубено заради решението за трафика, полетът щеше да пристигне с по-малко от три часа закъснение. Тогава пътничката нямаше да има право на обезщетение. Затова съдът пита Люксембург кога такова решение е „извънредно обстоятелство“, което освобождава превозвача от плащане.

Позицията на Общия съд

В решение от 21 януари 2026 г. Общият съд на ЕС приема, че решението за управление на въздушния трафик по принцип е извън контрола на авиокомпанията, независимо защо е взето. Изключение прави само случаят, в който самият превозвач е допринесъл за него.

Според Общия съд значение има самото решение, а не причината за него, защото именно то засяга полета отвън.

След 13 години застой ЕС подобрява правата на пътуващите със самолети

По предложение на първия генерален адвокат Съдът на ЕС преразглежда частично това решение заради сериозен риск правото на Съюза да се прилага различно.

Новото правило: важна е причината, не самото решение

Съдът на ЕС не е съгласен. Според него не всяко решение за управление на въздушния трафик е само по себе си „извънредно обстоятелство“. Авиокомпаниите се сблъскват с такива решения редовно – те са част от обичайната им работа.

Затова трябва да се установи какво е довело до решението. После във всеки отделен случай се проверява дали това събитие е извън нормалната дейност на превозвача и извън неговия контрол.

С други думи, не е достатъчно авиокомпанията да посочи решението за управление на трафика. Тя трябва да докаже, че то е взето заради обстоятелство, което само по себе си е извънредно.

А лошото време?

В случая с полета от Измир ограниченията над Унгария и Румъния са наложени заради лошо време. Според Съда на ЕС лошото време може да е извънредно обстоятелство, ако е толкова сериозно, че полетът не може да се изпълни безопасно по разписание. Дали е било така, трябва да прецени полският съд.

Как се смята закъснението при няколко причини

Съдът уточнява, че едно събитие може да е извънредно обстоятелство, дори само по себе си да не е причинило закъснение от три часа.

Нови права за авиопътниците в ЕС: какво се променя при закъснение, багаж и места за деца

Когато закъснението се дължи и на извънредно обстоятелство, и на друга причина, от общото време се изважда само частта, причинена от извънредното обстоятелство. Така се преценява дали пътникът има право на обезщетение.

Какво следва

Съдът на ЕС не решава самия спор – това ще направи полският съд, съобразявайки се с решението. То е задължително и за съдилищата в останалите държави от ЕС, когато гледат подобни дела.

Какво се полага на пътниците при закъснял полет

Правата на пътниците са уредени в Регламент (ЕО) № 261/2004. Той важи за всички полети в рамките на ЕС, за полетите, които излитат от ЕС, независимо от авиокомпанията, и за полетите към ЕС от трета страна, ако превозвачът е европейски. Правилата се прилагат и при полети от и до Исландия, Норвегия и Швейцария.

Обезщетение. Ако пристигнете в крайната си дестинация с 3 или повече часа закъснение, имате право на обезщетение. Изключение има само при извънредни обстоятелства, а авиокомпанията трябва да ги докаже – например с извлечения от дневници или доклади за произшествия.

ЕП забранява разделянето на семейства с малки деца в самолетите

Размерът зависи от разстоянието на полета. При полети до 1500 км обезщетението е 250 евро. При полети над 1500 км в рамките на ЕС и при всички други полети между 1500 и 3500 км то е 400 евро. При полети над 3500 км пътникът получава 600 евро, ако закъснението е 4 или повече часа, и 300 евро, ако е между 3 и 4 часа.

Храна, напитки и телефонни разговори. Ако полетът закъснява при излитане, авиокомпанията трябва безплатно да осигури храна и напитки, съобразно времето на чакане, както и два телефонни разговора или електронни съобщения. Това право възниква при закъснение от 2 часа за полети до 1500 км, от 3 часа за полети в ЕС над 1500 км и други полети между 1500 и 3500 км и от 4 часа за всички останали.

Хотел. Ако новият час на излитане е на следващия ден, полагат се настаняване в хотел и транспорт между хотела и летището.

Връщане на парите за билета. При закъснение от 5 или повече часа при излитане можете да се откажете от пътуването и да поискате цената на билета. Ако сте на свързващ полет, авиокомпанията трябва да ви върне до летището на тръгване при първа възможност.

Кога ще започнат да важат новите права за пътниците със самолет

Ако авиокомпанията не е осигурила полагащата се помощ и сте платили сами, тя трябва да ви възстанови разходите, стига да са били необходими и разумни. Затова пазете всички касови бележки.

Как да потърсите правата си. Жалбата се подава първо до авиокомпанията. Ако тя не отговори в рамките на 2 месеца или отговорът не ви удовлетворява, можете да се обърнете към националния контролен орган в държавата, от която е трябвало да излети полетът. В България това е Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) към Министерството на транспорта, която разглежда жалбите в срок от 4 до 6 седмици. Съдействие оказва и Европейският потребителски център, а обезщетение може да се търси и по съдебен ред, включително чрез европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Редактор: Маргарита Костадинова
Съд на ЕС права на пътниците обезщетение за закъснял полет авиокомпании извънредни обстоятелства управление на въздушния трафик Регламент европейско право закъснение на полет въздушен транспорт
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Кои са водещите университети в България? МОН представи рейтинга за 2026 г.

Кои са водещите университети в България? МОН представи рейтинга за 2026 г.

Работите на две места? Отпускът трябва да се плаща по двата договора

Работите на две места? Отпускът трябва да се плаща по двата договора

Половин милион празни жилища: Ще поевтинеят ли имотите, ако излязат на пазара?

Половин милион празни жилища: Ще поевтинеят ли имотите, ако излязат на пазара?

Шокиращо: Жената, която не успяха да екзекутират с две инжекции, вече е на крака

Шокиращо: Жената, която не успяха да екзекутират с две инжекции, вече е на крака

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Колко точно са умни котките

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 1 ден
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 1 ден
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 1 ден
Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие
Ексклузивно

Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Криста Пайк плаче, след като е осъдена на смърт на 30 март 1996 г. в Ноксвил, щат Тенеси

Нова екзекуция на Криста Пайк може да е невъзможна заради евентуално мозъчно увреждане

Свят Преди 13 минути

Пайк е първият известен човек в САЩ, оцелял след екзекуция чрез смъртоносна инжекция

Омбудсманът: Родители не трябва да доказват ваксини, които вече са отчетени

Омбудсманът: Родители не трябва да доказват ваксини, които вече са отчетени

България Преди 17 минути

Велислава Делчева настоява липсващите данни за имунизациите да се прехвърлят служебно в електронното здравно досие на детето

Мария Мачадо

Къде изчезна носителката на Нобелова награда за мир? 7 неуспешни опита на Мария Мачадо за завръщане у дома

Свят Преди 32 минути

Година след спечелването на Нобеловата награда за мир и месеци след свалянето на Николас Мадуро, опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо остава блокирана в чужбина. Въпреки подкрепата на народа, седем нейни опита за завръщане у дома пропаднаха

Момче на 6 г. простреля учителката си, крещи: „Не ми пука дали ще отида в затвора“

Момче на 6 г. простреля учителката си, крещи: „Не ми пука дали ще отида в затвора“

Свят Преди 48 минути

Обезпокоителни кадри от полицейска камера, заснети веднага след нападението, които излизат на бял свят чак сега, а инцидентът е станал на 6 януари 2023 г., показват как момчето заплашва полицаите и псува вулгарно

Велислава Петрова: Коридор 8 вече е много повече от инфраструктурен проект

Велислава Петрова: Коридор 8 вече е много повече от инфраструктурен проект

България Преди 1 час

Външният министър определи коридора като стратегическа ос между Черно и Адриатическо море, свързана с икономиката, сигурността и геополитиката на Европа

Морско чудовище: Извадиха исторически 500-килограмов тон след изтощителна битка

Морско чудовище: Извадиха исторически 500-килограмов тон след изтощителна битка

Любопитно Преди 1 час

Чудовищният улов от 506 кг е с над 68 кг по-тежък от досегашното най-добро постижение за щата Ню Хемпшър

Новата директива на ЕС: Кога и с колко ще скочат цените на горивата и отоплението

Новата директива на ЕС: Кога и с колко ще скочат цените на горивата и отоплението

България Преди 1 час

Въвеждането на въглеродна такса върху транспортните и битовите горива превръща климатичните цели на Европейския съюз от абстрактна политика в конкретен разход, който всеки от нас ще усеща ежедневно

„Галъп“: Йотова и Вълчев с близо 45% преди изборите, Гюров и Кандев втори

„Галъп“: Йотова и Вълчев с близо 45% преди изборите, Гюров и Кандев втори

Президентски избори Преди 1 час

Борисов: Путин няма да удари България, докато „Балкански поток“ работи

Борисов: Путин няма да удари България, докато „Балкански поток“ работи

България Преди 1 час

Той призова президентът Йотова да разсекрети част от стенограмата от КСНС

Меган Фокс

Старо видео с Меган Фокс предизвика остри критики заради външния ѝ вид

Любопитно Преди 2 часа

Стар видеоклип на Меган Фокс предизвика остри реакции в социалните мрежи относно външния ѝ вид. Истината зад кадрите обаче разкрива съвсем друг контекст, докато феновете предупреждават за дигитална манипулация и нереалистични очаквания към актрисите

Министърът на външните работи Велислава Петрова

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад атаката в Черно море

България Преди 2 часа

София поддържа контакт с Украйна, Румъния и службите за сигурност, докато се изяснява кой стои зад удара

Експерт: Прахосваме трилиони за развитието на AI

Експерт: Прахосваме трилиони за развитието на AI

Технологии Преди 2 часа

Според експерта по криптовалути Артър Хейс човечеството в момента "прахосва мулти-трилиони долари" за центрове за данни и AI без мярка, което ще доведе до типичен сценарий, който е виждан и други пъти: прекалено много пари и голям срив

,

Миа Гот подаде молба за развод с Шая Лабъф след почти 10 години брак

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата Миа Гот подаде молба за развод с Шая Лабъф след близо 10 години брак и иска пълно опекунство над 4-годишната им дъщеря, като посочва че живеят разделени от лятото на 2025 г.

Загадките на Рупите и един изчезнал град в новия епизод на „Свобода на колела“

Загадките на Рупите и един изчезнал град в новия епизод на „Свобода на колела“

Любопитно Преди 2 часа

Приключението продължава тази събота от 16:30 ч. по NOVA

Джо Манганиело разкри, че София Вергара му се подигравала по време на почти фатална болест

Джо Манганиело разкри, че София Вергара му се подигравала по време на почти фатална болест

Любопитно Преди 2 часа

Актьорът от „Истинска кръв“ разкрива интимни подробности за 7-годишната си битка с автоимунно заболяване, опитите за самоубийство и студенината на бившата си съпруга. Манганиело опроверга версията на Вергара за развода им и разкри истинската причина за разпада

Мъж загина при катастрофа във Врачанско

Мъж загина при катастрофа във Врачанско

България Преди 2 часа

Той е пътувал в товарен автомобил, който се е блъснал в движещ се пред него влекач

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Красиви крака: От древния Рим до TikTok – защо грижата за тях е по-актуална от всякога

Edna.bg

Иван и Андрей: За децата, големите мечти и шоубизнеса

Edna.bg

Външният министър ще извика Митрофанова, ако се докаже, че атаката на два кораба в Черно море е руска

Nova.bg

Рейтингът на университетите за 2026 г.: Кои са лидерите и къде дипломата носи най-високи доходи?

Nova.bg