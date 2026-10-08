Закъснял полет? Авиокомпаниите губят удобното си оправдание

Авиокомпанията не може да откаже обезщетение за закъснял полет само с аргумента, че е имало решение за управление на въздушния трафик. Това реши днес Съдът на ЕС в Люксембург по дело C-108/26 RX.

Решението е първо по рода си и в друго отношение. Досега съдът в Люксембург не беше отменял акт на Общия съд по преюдициално запитване – така се нарича въпросът, с който национален съд моли за тълкуване на европейското право. Сега той го прави, защото според него тълкуването на Общия съд застрашава единното прилагане на правото на ЕС.

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Казусът: Измир – Варшава с над три часа закъснение

През юли 2023 г. пътничка лети от Измир (Турция) до Варшава (Полша) и пристига с повече от три часа закъснение.

Закъснението се трупа още по-рано. Същият самолет изпълнява полет от Катовице до Измир, който се забавя заради решение за управление на въздушния трафик. То е взето заради ограничения във въздушното пространство на Унгария и Румъния, наложени заради лошо време. След като самолетът каца в Измир, е открита и техническа неизправност, която отнема над два часа.

Пътничката прехвърля правото си на обезщетение на специализирана компания, която търси от авиокомпанията 400 евро.

Полският съд, който гледа делото, забелязва нещо важно. Ако от общото закъснение се извади времето, изгубено заради решението за трафика, полетът щеше да пристигне с по-малко от три часа закъснение. Тогава пътничката нямаше да има право на обезщетение. Затова съдът пита Люксембург кога такова решение е „извънредно обстоятелство“, което освобождава превозвача от плащане.

Позицията на Общия съд

В решение от 21 януари 2026 г. Общият съд на ЕС приема, че решението за управление на въздушния трафик по принцип е извън контрола на авиокомпанията, независимо защо е взето. Изключение прави само случаят, в който самият превозвач е допринесъл за него.

Според Общия съд значение има самото решение, а не причината за него, защото именно то засяга полета отвън.

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По предложение на първия генерален адвокат Съдът на ЕС преразглежда частично това решение заради сериозен риск правото на Съюза да се прилага различно.

Новото правило: важна е причината, не самото решение

Съдът на ЕС не е съгласен. Според него не всяко решение за управление на въздушния трафик е само по себе си „извънредно обстоятелство“. Авиокомпаниите се сблъскват с такива решения редовно – те са част от обичайната им работа.

Затова трябва да се установи какво е довело до решението. После във всеки отделен случай се проверява дали това събитие е извън нормалната дейност на превозвача и извън неговия контрол.

С други думи, не е достатъчно авиокомпанията да посочи решението за управление на трафика. Тя трябва да докаже, че то е взето заради обстоятелство, което само по себе си е извънредно.

А лошото време?

В случая с полета от Измир ограниченията над Унгария и Румъния са наложени заради лошо време. Според Съда на ЕС лошото време може да е извънредно обстоятелство, ако е толкова сериозно, че полетът не може да се изпълни безопасно по разписание. Дали е било така, трябва да прецени полският съд.

Как се смята закъснението при няколко причини

Съдът уточнява, че едно събитие може да е извънредно обстоятелство, дори само по себе си да не е причинило закъснение от три часа.

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Когато закъснението се дължи и на извънредно обстоятелство, и на друга причина, от общото време се изважда само частта, причинена от извънредното обстоятелство. Така се преценява дали пътникът има право на обезщетение.

Какво следва

Съдът на ЕС не решава самия спор – това ще направи полският съд, съобразявайки се с решението. То е задължително и за съдилищата в останалите държави от ЕС, когато гледат подобни дела.

Какво се полага на пътниците при закъснял полет

Правата на пътниците са уредени в Регламент (ЕО) № 261/2004. Той важи за всички полети в рамките на ЕС, за полетите, които излитат от ЕС, независимо от авиокомпанията, и за полетите към ЕС от трета страна, ако превозвачът е европейски. Правилата се прилагат и при полети от и до Исландия, Норвегия и Швейцария.

Обезщетение. Ако пристигнете в крайната си дестинация с 3 или повече часа закъснение, имате право на обезщетение. Изключение има само при извънредни обстоятелства, а авиокомпанията трябва да ги докаже – например с извлечения от дневници или доклади за произшествия.

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Размерът зависи от разстоянието на полета. При полети до 1500 км обезщетението е 250 евро. При полети над 1500 км в рамките на ЕС и при всички други полети между 1500 и 3500 км то е 400 евро. При полети над 3500 км пътникът получава 600 евро, ако закъснението е 4 или повече часа, и 300 евро, ако е между 3 и 4 часа.

Храна, напитки и телефонни разговори. Ако полетът закъснява при излитане, авиокомпанията трябва безплатно да осигури храна и напитки, съобразно времето на чакане, както и два телефонни разговора или електронни съобщения. Това право възниква при закъснение от 2 часа за полети до 1500 км, от 3 часа за полети в ЕС над 1500 км и други полети между 1500 и 3500 км и от 4 часа за всички останали.

Хотел. Ако новият час на излитане е на следващия ден, полагат се настаняване в хотел и транспорт между хотела и летището.

Връщане на парите за билета. При закъснение от 5 или повече часа при излитане можете да се откажете от пътуването и да поискате цената на билета. Ако сте на свързващ полет, авиокомпанията трябва да ви върне до летището на тръгване при първа възможност.

Кога ще започнат да важат новите права за пътниците със самолет

Ако авиокомпанията не е осигурила полагащата се помощ и сте платили сами, тя трябва да ви възстанови разходите, стига да са били необходими и разумни. Затова пазете всички касови бележки.

Как да потърсите правата си. Жалбата се подава първо до авиокомпанията. Ако тя не отговори в рамките на 2 месеца или отговорът не ви удовлетворява, можете да се обърнете към националния контролен орган в държавата, от която е трябвало да излети полетът. В България това е Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) към Министерството на транспорта, която разглежда жалбите в срок от 4 до 6 седмици. Съдействие оказва и Европейският потребителски център, а обезщетение може да се търси и по съдебен ред, включително чрез европейската процедура за искове с малък материален интерес.