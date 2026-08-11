Северна Корея заплаши Япония с „допълнителни военни мерки“

- Северна Корея остро критикува японската „Бяла книга“ за отбраната за 2026 г., обвинявайки Токио, че определя Пхенян като основна заплаха, за да оправдае увеличаването на военните си способности.
- Напрежението между двете страни се засилва - от юли Пхенян е отправил най-малко седем критични изявления за японската отбранителна политика, а Ким Йо-чен предупреди за „допълнителни военни мерки“.
- След японски тест на американска крилата ракета „Томахок“, Северна Корея проведе изпитание на балистична ракета с малък обсег. Според анализатори това може да е било предупреждение към Япония.
"Смели и решителни действия": Северна Корея с нова заплаха срещу Япония
В коментар, публикуван от севернокорейската информационна агенция КЦТА под заглавие „Японската „Бяла книга“ за отбраната е насочена към повторно нахлуване и узаконяване на дейността на военната машина“, севернокорейски анализатор заяви, че в „Бялата книга“ за 2026 г. Япония „без основание е определила“ Северна Корея като най-голямото стратегическо предизвикателство, за да „оправдае безразсъдното си увеличаване на въоръженията“, предаде Ройтерс.
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Пхенян засили критиките си към отбранителната политика на Токио, като от юли насам е направил изявления по този въпрос най-малко седем пъти.
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Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предупреди миналата седмица, че Пхенян ще предприеме „допълнителни военни мерки“ в отговор на това, което тя определи като превръщането на Япония във военна сила. Това предупреждение беше отправено, след като Токио проведе изпитателно изстрелване на произведена в САЩ крилата ракета „Томахок“. На следващия ден Северна Корея извърши тест на балистична ракета с малък обсег, изстреляна по посока на морето между двете страни. Според някои анализатори това може да е било предупреждение към Япония.