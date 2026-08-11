Северна Корея заплаши Япония с „допълнителни военни мерки“

Северна Корея остро критикува японската „Бяла книга“ за отбраната за 2026 г., обвинявайки Токио, че определя Пхенян като основна заплаха, за да оправдае увеличаването на военните си способности.

Напрежението между двете страни се засилва - от юли Пхенян е отправил най-малко седем критични изявления за японската отбранителна политика, а Ким Йо-чен предупреди за „допълнителни военни мерки“.

След японски тест на американска крилата ракета „Томахок“, Северна Корея проведе изпитание на балистична ракета с малък обсег. Според анализатори това може да е било предупреждение към Япония.

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В коментар, публикуван от севернокорейската информационна агенция КЦТА под заглавие „Японската „Бяла книга“ за отбраната е насочена към повторно нахлуване и узаконяване на дейността на военната машина“, севернокорейски анализатор заяви, че в „Бялата книга“ за 2026 г. Япония „без основание е определила“ Северна Корея като най-голямото стратегическо предизвикателство, за да „оправдае безразсъдното си увеличаване на въоръженията“, предаде Ройтерс.

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Пхенян засили критиките си към отбранителната политика на Токио, като от юли насам е направил изявления по този въпрос най-малко седем пъти.

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Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предупреди миналата седмица, че Пхенян ще предприеме „допълнителни военни мерки“ в отговор на това, което тя определи като превръщането на Япония във военна сила. Това предупреждение беше отправено, след като Токио проведе изпитателно изстрелване на произведена в САЩ крилата ракета „Томахок“. На следващия ден Северна Корея извърши тест на балистична ракета с малък обсег, изстреляна по посока на морето между двете страни. Според някои анализатори това може да е било предупреждение към Япония.