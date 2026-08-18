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Технологична революция в небето: Най-големият електрически самолет в света направи първия си полет

Най-големият изцяло електрически самолет в света осъществи първия си успешен полет. Изразходваното електричество за теста струваше едва 5 долара, отваряйки вратата за по-евтини и зелени пътувания

18 август 2026, 12:01
Технологична революция в небето: Най-големият електрически самолет в света направи първия си полет
Източник: iStock

А виацията направи огромна стъпка към по-зелено и евтино бъдеще. Най-големият изцяло електрически пътнически самолет в света осъществи първия си успешен полет, превръщайки се в истинска сензация. Освен че не отделя никакви вредни емисии, машината се отличи с изумителна ефективност - електричеството, изразходвано за целия полет, струваше едва 5 долара.

Успешното изпитание дава силен тласък на усилията за декарбонизация на въздушния транспорт и показва, че бъдещето на регионалните полети може да се окаже много по-близо (и много по-евтино), отколкото предполагахме.

Полетът, който промени правилата на играта

Изпитателният полет се проведе успешно, а самолетът се издигна в небето, за да демонстрира пълната си функционалност. Оборудван с мощни електрически двигатели и модерни батерийни системи, той доказа, че може да поддържа стабилен полет без да използва нито капка традиционно самолетно гориво (керосин).

Най-впечатляващият детайл от теста бе разходът на енергия. Изчисленията на инженерите след кацането показаха, че стойността на заредената електроенергия за целия полет е малко над 5 щатски долара. За сравнение - за подобен пробег стандартен турбовитлов самолет изгаря гориво за стотици долари.

Какво означава това за бъдещето на пътуванията?

Електрическият самолет е проектиран основно за кратки и регионални маршрути - сектор от авиацията, който в момента генерира значително количество вредни емисии на пътник.

Внедряването на подобни машини носи три основни предимства:

  • Нулеви емисии: Пълна липса на въглероден диоксид (CO₂) и други парникови газове по време на полет.
  • Драстично по-ниски разходи: Огромното спестяване от гориво и по-евтината поддръжка на електрическите двигатели могат да доведат до значително по-евтини самолетни билети.
  • Безшумни полети: Електрическите двигатели са много по-тихи от традиционните jet-двигатели, което намалява шума около летищата.

Голямото предизвикателство: Батериите

Въпреки успеха, инженерите признават, че най-голямото препятствие пред масовата електрификация на авиацията остава теглото на батериите. Към днешна дата сгъстената енергия в един килограм керосин е многократно по-голяма от тази в един килограм литиево-йонна батерия.

Поради тази причина първите комерсиални електрически полети ще се фокусират върху кратки разстояния и по-малки пътнически капацитети, докато технологията на батериите продължава да се развива.

Източник: iflscience    
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