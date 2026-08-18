Технологична революция в небето: Най-големият електрически самолет в света направи първия си полет

А виацията направи огромна стъпка към по-зелено и евтино бъдеще. Най-големият изцяло електрически пътнически самолет в света осъществи първия си успешен полет, превръщайки се в истинска сензация. Освен че не отделя никакви вредни емисии, машината се отличи с изумителна ефективност - електричеството, изразходвано за целия полет, струваше едва 5 долара.

Успешното изпитание дава силен тласък на усилията за декарбонизация на въздушния транспорт и показва, че бъдещето на регионалните полети може да се окаже много по-близо (и много по-евтино), отколкото предполагахме.

Полетът, който промени правилата на играта

Изпитателният полет се проведе успешно, а самолетът се издигна в небето, за да демонстрира пълната си функционалност. Оборудван с мощни електрически двигатели и модерни батерийни системи, той доказа, че може да поддържа стабилен полет без да използва нито капка традиционно самолетно гориво (керосин).

Най-впечатляващият детайл от теста бе разходът на енергия. Изчисленията на инженерите след кацането показаха, че стойността на заредената електроенергия за целия полет е малко над 5 щатски долара. За сравнение - за подобен пробег стандартен турбовитлов самолет изгаря гориво за стотици долари.

The world’s largest electric aircraft took to the skies for the first time — the flight cost just $5



US company Heart Aerospace has flown its full-scale electric aircraft X1 for the first time — the largest all-electric aircraft ever to take flight.



The test flight lasted 27… pic.twitter.com/VnKcZZwyGR — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2026

Какво означава това за бъдещето на пътуванията?

Електрическият самолет е проектиран основно за кратки и регионални маршрути - сектор от авиацията, който в момента генерира значително количество вредни емисии на пътник.

Внедряването на подобни машини носи три основни предимства:

Нулеви емисии: Пълна липса на въглероден диоксид (CO₂) и други парникови газове по време на полет.

Пълна липса на въглероден диоксид (CO₂) и други парникови газове по време на полет. Драстично по-ниски разходи: Огромното спестяване от гориво и по-евтината поддръжка на електрическите двигатели могат да доведат до значително по-евтини самолетни билети.

Огромното спестяване от гориво и по-евтината поддръжка на електрическите двигатели могат да доведат до значително по-евтини самолетни билети. Безшумни полети: Електрическите двигатели са много по-тихи от традиционните jet-двигатели, което намалява шума около летищата.

Голямото предизвикателство: Батериите

Въпреки успеха, инженерите признават, че най-голямото препятствие пред масовата електрификация на авиацията остава теглото на батериите. Към днешна дата сгъстената енергия в един килограм керосин е многократно по-голяма от тази в един килограм литиево-йонна батерия.

Поради тази причина първите комерсиални електрически полети ще се фокусират върху кратки разстояния и по-малки пътнически капацитети, докато технологията на батериите продължава да се развива.