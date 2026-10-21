Парите ни

Учителските пенсии се удвоиха за пет години

Близо 39 000 души получават пенсия или добавка от Учителския пенсионен фонд

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

21 октомври 2026, 15:51
Учителските пенсии се удвоиха за пет години
Източник: istock

Броят на пенсионерите, които получават пенсия или добавка от Учителския пенсионен фонд (УчПФ), е нараснал с 19,5% за пет години – от 32 470 в края на 2020 г. до 38 817 в края на 2025 г. Средните размери на „учителските“ пенсии и добавки за същия период са се увеличили над два пъти. Това показват данните от последния информационен бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ).

Какво представлява фондът

Учителският пенсионен фонд е първият професионален пенсионен фонд в България. Създаден е през март 1996 г. и работи от 1 януари 1997 г. Целта му е да даде възможност на учителите да се пенсионират по-рано и с по-кратък стаж от останалите заради спецификата на работата им.

За всички учители и възпитатели в системата на образованието работодателят – училища, детски градини и обслужващи звена – плаща изцяло за своя сметка вноска от 4,3% във фонда. През 2025 г. средният брой осигурени учители е бил 98 747. Фондът се управлява от НОИ.

Разходите за пенсии надхвърлиха 7,6 млрд. евро: Колко получава средният пенсионер

Кога може да се пенсионира един учител

През 2026 г. учителките могат да се пенсионират от фонда на 59 години и 6 месеца при 25 години и 8 месеца учителски стаж. За мъжете изискването е 61 години и 9 месеца и 30 години и 8 месеца стаж.

Възрастта постепенно расте и за двата пола ще се изравни на 62 години – при мъжете през 2029 г., а при жените през 2037 г. Изискването за учителски стаж остава непроменено.

Фондът изплаща три вида плащания. Ранната пенсия е намалена с 0,1% за всеки месец, който не достига до общата пенсионна възраст, а след това пенсията се поема от фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Учителите, които са придобили право на ранна пенсия, но се пенсионират след общата възраст, получават пенсия в пълен размер от фонда за определен период.

Тези, които не са се възползвали от правото си на ранно пенсиониране и продължават да работят, получават пожизнена добавка към пенсията. Тя е 0,33% от пенсията за всеки месец, за който е внасяна вноска във фонда след придобиването на правото.

Почти всички избират добавката

Именно добавките са основната част от плащанията. Близо 95% от всички, които получават пари от фонда, са с добавка. В края на 2025 г. добавките са били 36 978 – с 21,3% повече, отколкото през 2020 г.

Пенсионните фондове добавиха 584 млн. евро към партидите на осигурените

Обратна е тенденцията при самите „учителски“ пенсии. Те са намалели със 7,8% – от 1994 до 1839. През 2025 г. обаче са отпуснати 619 нови пенсии – с 9% повече, отколкото през 2020 г.

Най-голям дял от учителите пенсионери (86,5%) са на възраст между 60 и 64 години. Делът на тези между 55 и 59 години е спаднал от 25,4% на 9,1%. Според НОИ причината е, че в тази група са само жени, а пенсионната им възраст расте.

Колко са пенсиите

Средната ранна учителска пенсия е нараснала от 509,11 лв. през 2020 г. до 1169,31 лв. в края на 2025 г. – с 129,7%. Средната пенсия в пълен размер от фонда е скочила от 431,43 лв. на 1003,55 лв. (+132,6%).

Средната добавка е нараснала от 95,43 лв. до 219,22 лв. Според НОИ ръстът е резултат от политиките за повишаване на пенсиите през последните години, включително мерките срещу последиците от пандемията от COVID-19.

Коефициентът на заместване на дохода – съотношението между пенсията и заплатата – също расте. При брутния доход увеличението е с около 11 процентни пункта, а при нетния – с около 14 пункта и при двата вида пенсии.

Фондът харчи повече, но остава на плюс

Разходите на фонда за пенсии и добавки са нараснали над 2,5 пъти – от 46,7 млн. лв. през 2020 г. до 119,7 млн. лв. през 2025 г. Почти 80% от тях отиват за пожизнените добавки.

Приходите растат по-бавно – с 84,6%, до 153,5 млн. лв. през 2025 г. Над 91% от тях са от осигурителни вноски. Въпреки по-бавния ръст приходите остават по-високи от разходите през целия период. През 2025 г. фондът е на излишък от 33,8 млн. лв.

Средният осигурителен доход на учителите през 2025 г. е 2798,40 лв. – с 50,9% над средния за страната (1854,22 лв.). За пет години той е нараснал с 67,8%.

Над 738 млн. лв. в депозити и ценни книжа

Към края на 2025 г. финансовите активи на фонда са 738,5 млн. лв. От тях 465 млн. лв. са в срочни депозити в Българската народна банка, 260 млн. лв. са в държавни ценни книжа, а 13,5 млн. лв. са налични пари по сметката на фонда в БНБ.

От лихвите по ценните книжа и депозитите фондът е получил 13,1 млн. лв. през 2025 г. През тази година той за първи път от 2020 г. отново е участвал в аукционите за държавни ценни книжа.

Автор: Маргарита Костадинова
учителски пенсионен фонд пенсии за учители ранно пенсиониране НОИ добавки към пенсия осигурителни вноски пенсионна възраст учителски стаж държавно обществено осигуряване коефициент на заместване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Повдигнаха обвинение на кмета на Белица, задържан е за 72 часа

Повдигнаха обвинение на кмета на Белица, задържан е за 72 часа

Световен хит в TikTok: Стюардесите на „България Еър“ с похвала от Victoria's Secret

Световен хит в TikTok: Стюардесите на „България Еър“ с похвала от Victoria's Secret

Рязък обрат във времето: Жълт код за проливни дъждове и бури в 8 области в четвъртък, идва студен фронт

Рязък обрат във времето: Жълт код за проливни дъждове и бури в 8 области в четвъртък, идва студен фронт

Зашеметяваща находка: Жена ползвала кехлибар на 70 милиона години за стопер на врата, крадците го подминали

Зашеметяваща находка: Жена ползвала кехлибар на 70 милиона години за стопер на врата, крадците го подминали

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Мога ли да заразя котката ми с настинка

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 6 часа
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 9 часа
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 7 часа
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нивото на Дунав е безпрецедентно ниско

Нивото на Дунав е безпрецедентно ниско

България Преди 16 минути

Предвиждат се краткосрочни мерки за осигуряване на 94 процента непрекъсваемост на корабоплаването

Жена от Монтанско остави 45 000 евро в Румъния заради телефонна измама

Жена от Монтанско остави 45 000 евро в Румъния заради телефонна измама

България Преди 20 минути

Убедили я, че трябва да съдейства на полицията за задържането на банкови измамници

ЦИК реши СИК да слагат печат на разписките от машинното гласуване

ЦИК реши СИК да слагат печат на разписките от машинното гласуване

Президентски избори Преди 59 минути

В промените в методическите указания е добавено, че „избирателят проверява в контролната разписка данните за своя избор“

Филип Лейн

Филип Лейн: Колкото повече светът ползва еврото, толкова по-лесно ЕЦБ ще удържа инфлацията

Свят Преди 1 час

Над 30 централни банки са поискали достъп до новия механизъм на ЕЦБ за ликвидност в евро. Всяка може да получи до 50 млрд. евро за един ден

Папа Лъв се завърна на площад „Свети Петър“ дни след онкологичната операция

Папа Лъв се завърна на площад „Свети Петър“ дни след онкологичната операция

Свят Преди 1 час

71-годишният понтифик се завърна на площад „Свети Петър“ само осем дни след като претърпя операция за отстраняване на тумор на белия дроб. Той благодари на вярващите за подкрепата и обеща постепенно да се върне към задълженията си

Столичната община ще смени отоплителните уреди на хиляди социално уязвими домакинства

Столичната община ще смени отоплителните уреди на хиляди социално уязвими домакинства

България Преди 1 час

Целта е да бъдат подменени отоплителните уреди на домакинства, които в момента са на въглища, дърва и твърдо гориво

Турски митничари заловиха на границите с България и Гърция хиляди артефакти

Турски митничари заловиха на границите с България и Гърция хиляди артефакти

Свят Преди 1 час

Екипите на митническата охрана продължават дейностите си по анализ на риска

НЛО над Вашингтон: Огромни облаци във формата на летящи чинии предизвикаха суматоха

НЛО над Вашингтон: Огромни облаци във формата на летящи чинии предизвикаха суматоха

Любопитно Преди 1 час

Феноменът отприщи теории за извънземни над капитала на САЩ, но метеоролозите имат съвсем различно обяснение

Спешна среща заради трафика по „Хемус“

Спешна среща заради трафика по „Хемус“

България Преди 1 час

Ремонтът на тунел „Топли дол“ и липсата на добър обходен маршрут предизвикват километрични задръствания

Зрелищна битка за неприкосновеност очаква Канарите и Ураганите в “Игри на волята” тази вечер

Зрелищна битка за неприкосновеност очаква Канарите и Ураганите в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Кой ще е първият номиниран воин в надпреварата тази седмица?

Фалшиви обяви и фишинг: Брюксел разследва Booking

Фалшиви обяви и фишинг: Брюксел разследва Booking

Парите ни Преди 1 час

Европейската комисия проверява дали платформата се бори с измамите, дали предупреждава за платените оферти в търсенето и как се използват данните на клиентите

Наталия Ефремова

Ефремова: Въпреки дефицита пенсиите и минималната заплата ще се увеличат, а за семействата с деца има 300 млн. евро повече

Парите ни Преди 2 часа

Социалният министър обяви и край на автоматичната формула за минималната заплата – от тук нататък тя ще е резултат от преговори

<p>Неловък момент с роклята на принцеса Кейт на държавен банкет</p>

Роклята на принцеса Кейт се заклещи под стол в неловък момент

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата на Уелс слушаше внимателно по време на речта на крал Чарлз на държавния банкет в чест на султана на Оман, но изглежда не забеляза проблема с роклята си

Биохакерът Брайън Джонсън: Аз съм от същата линия като Исус

Биохакерът Брайън Джонсън: Аз съм от същата линия като Исус

Любопитно Преди 2 часа

Известният биохакер Брайън Джонсън харчи по 2 милиона долара годишно в опит да спре стареенето. В откровено интервю той сравнява мисията си с тази на Исус и Буда, разкрива биологичната си възраст и обяснява защо иска да поеме грижата за здравето на Тръмп

Сложните ремонти стават лесни с новото предаване по DIEMA – „Да знаеш как“

Сложните ремонти стават лесни с новото предаване по DIEMA – „Да знаеш как“

Свят Преди 2 часа

Професионални насоки за всеки ремонт могат да открият зрителите всяка неделя в 15:30 ч.

Четирима са обвинени за инвестиционни измами и пране на пари във Варна

Четирима са обвинени за инвестиционни измами и пране на пари във Варна

България Преди 2 часа

Разследването обхваща колцентрове във Варна, София и Бургас. По първоначални данни схемата е действала близо две години, а установените до момента щети са за около 600 000 евро

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Обновиха маркировката в Мальовишка Рила

sinoptik.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg

"Замръзналите" устни се завръщат: грим тенденцията от 2000-те отново е на мода

Edna.bg

Зрелищна битка за неприкосновеност очаква Канарите и Ураганите в “Игри на волята” тази вечер

Edna.bg

F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 патрулират над Черно море

Nova.bg

Задържаха за 72 часа и повдигнаха обвинение на кмета на Белица, майка му припадна

Nova.bg