Южна Корея осъди Ким Чен Ун да плати 32,5 млн. долара за взривения офис за връзка

Ц ентралният окръжен съд в Сеул постанови, че Северна Корея трябва да плати на Юга 44,6 милиарда вона (около 32,5 милиона долара) обезщетение за това, че през 2020 г. взриви съвместния офис за връзка между двете страни.

Решението на съда има основно символичен характер, тъй като в условията на пълен дипломатически колапс Южна Корея няма практически начин да принуди Пхенян да изплати сумата.

Ескалация и взрив край границата

През юни 2020 г. Северна Корея използва експлозиви, за да разруши построения от Сеул офис в граничния град Кесон. Действието бе демонстративна реакция срещу листовките с пропаганда против Ким Чен Ун, пускани през границата от севернокорейски бегълци с балони. По това време сградата бе празна заради затварянето на границите заради пандемията.

South Korean court orders North Korea to pay $32.5 million for blowing up joint liaison office https://t.co/LWC0wBroYw pic.twitter.com/zZzhlJtrks — New York Post (@nypost) September 16, 2026

Делото, заведено от Южна Корея през 2023 г., е първият случай, в който правителството в Сеул съди директно Пхенян за нарушаване на двустранните споразумения и унищожаване на държавна собственост.

Студената война на Ким Чен Ун

През последните години севернокорейският лидер Ким Чен Ун прекрати всякаква дипломация с Юга, обяви Сеул за „най-възмутителен враг“ и задълбочи военните си връзки с Москва и Пекин. Пхенян изпрати хиляди войници и оръжия в подкрепа на Русия във войната в Украйна.

Въпреки че новият президент на Южна Корея Ли Дже-мьонг опита да смекчи тона спрямо съседа си, Ким Чен Ун продължава да игнорира призивите за подновяване на преговорите. Напрежението остава високо, докато Северна Корея продължава ускорено да развива ядрения си арсенал.