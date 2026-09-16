Завърна ли се „Маската“? Джим Кери побърка мрежата с ново видео

Х оливудската актьорска и комедийна икона Джим Кери отново влезе под светлините на прожекторите. Звездата сподели изключително забавно видеопослание по случай рождения ден на своя дългогодишен приятел и колега Джеф Рос.

Видеоклипът предизвика истински фурор сред феновете, тъй като това е една от малкото скорошни появи на Кери в Instagram, където той по принцип рядко публикува съдържание.

Как изглежда актьорът днес?

Участието на Кери бе в добре познатия му уникален стил - с запазената марка експресивни мимики, енергично поведение и остър хумор. Рожденикът получи поздрави, пълни с харизма, която напомни на милиони защо Джим Кери бе кралят на комедията през 90-те години.

Феновете бързо забелязаха, че 64-годишната звезда отново изглежда изключително познато. В коментарите под видеото потребителите масово отбелязват, че изражението и енергията му са абсолютно същите, както по времето на култовите му роли в „Маската“, „Ейс Вентура“ и „От глупав по-глупав“.

Слуховете за двойник след фестивала в Париж

Новото видео се появи на фона на бурни дискусии относно външния вид на актьора, разгорели се след появата му на 51-вата церемония по връчването на филмовите награди „Сезар“ в Париж през февруари 2026 г.

Jim Carrey got arrested, confessed to everything but the mask turns their arrest into personal variety show😂



The mask 🎥 pic.twitter.com/4VwQODzqqX — Cheey♡ (@somaar___) September 16, 2026

Тогава снимките от червения килим се разпространиха мълниеносно, а част от публиката остана изненадана: лицето на Кери изглеждаше по-закръглено, косата му бе видимо по-дълга и посивяла, а поведението му бе значително по-обрано от това, на което бяха свикнали феновете.

В социалните мрежи дори плъзнаха конспиративни теории, че на събитието във Франция всъщност е присъствал негов двойник. Новото видео на Кери обаче категорично доказа, че актьорът просто се наслаждава на възрастта си и не е загубил нито капка от легендарния си чар.