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Гръцката полиция издирва албански гражданин, успял да избяга два пъти с хеликоптер от гръцки затвор

48-годишният албански гражданин излежава две доживотни присъди и още една 25-годишна присъда в затвора в Домокос

16 септември 2026, 13:35
Гръцката полиция издирва албански гражданин, успял да избяга два пъти с хеликоптер от гръцки затвор
Източник: Getty images/ iStock
  • Гръцката полиция издирва 48-годишния Алкет Ризай, заподозрян за участие в стрелба в Анависос, при която са ранени двама души; властите го смятат за потенциално въоръжен и опасен.
  • Ризай излежава две доживотни присъди и още 25 години затвор, като е известен с две бягства с хеликоптер от затвора в Коридалос през 2006 и 2009 г.
  • Въпреки че от 2021 г. е получавал 16 разрешения за временно напускане и винаги се е връщал навреме, този път не се е явил в затвора; полицията следи летища и пристанища в цяла Гърция.

Заложническата криза в гръцки затвор приключи

Гръцката полиция обяви за издирване осъден за тежки престъпления албански гражданин, успял да избяга два пъти с хеликоптер от гръцки затвор, съобщават гръцките медии.

Предполага се, че 48-годишният Алкет Ризай е замесен в инцидент със стрелба от неделя сутринта на плажно заведение в Анависос в района на Атина. При инцидента бяха ранени двама души. По случая се издирват трима души, сред които е и Алкет Ризай.

Осъденият за тежки престъпления албански гражданин, излежава в затвора в Домокос, Централна Гърция две доживотни присъди за двойно убийство и допълнителна 25-годишна присъда, свързана с два случая на бягство с хеликоптер от затвора в Коридалос. 

Според подадена от гръцката полиция информация Ризай е имал законно разрешително да напусне затвора, но не се явил в мястото за лишаване от свобода в понеделник, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

Издадена е заповед за ареста му. От януари 2021 г. до 7 септември 2026 г. Алкет Ризай е напускал затвора 16 пъти и всеки път е спазвал датата на връщането си.

От полицията провеждат операция по издирването на мъжа, за който се предполага, че може да е въоръжен и опасен, съобщава сайтът Нюз ин. Наблюдават се летища и пристанища. Акцията обхваща не само района на Атина, но и територията на цялата страна. Властите не изключват вероятността да е избягал или да планира бягство в чужбина.

Приключи заложническата криза в гръцкия затвор

48-годишният Ризай два пъти е бягал с хеликоптер от затвора в Коридалос. Двата случая - през 2006 г. и 2009 г. предизвикаха сериозен обществен отзвук. Заедно с него тогава избяга и известният в престъпните среди Василис Палеокостас. Второто бягство на двамата престъпници беше записано от охранителните камери. 

През 2013 г. Ризай отново успява да избяга от затвора, този път в Маландрино след като взима за заложници петима служители като използва фалшиво взривно устройство.

През 2021 г. е принуден да се предаде на властите.

Алкет Ризай е обект на разследване и във връзка с убийство, извършено от български гражданин в затвора Домокос. През февруари тази година български гражданин, излежаващ доживотна присъда в мястото за лишаване на свобода, простреля смъртоносно друг затворник. Сред свидетелите, дали показания по случая, е и Алкет Ризай.

Албанският гражданин влиза в криминалните хроники в началото на 90-те години на миналия век като според информацията е участвал в търговия с наркотици и поръчкови убийства, посочва Нюз ин.

Източник: БТА, Елена Дражева    
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