Румен Радев: Енергетиката е фундаментът на икономическото развитие на България и Чехия

Министър-председателят Румен Радев посрещна с официална церемония и държавни почитания чешкия си колега Андрей Бабиш в рамките на официалното му посещение в България за укрепване на двустранните отношения и икономическите връзки.

Премиерът Румен Радев и чешкият му колега Андрей Бабиш обсъдиха задълбочаването на двустранното сътрудничество по време на официалното посещение на Бабиш в България.

Радев определи енергетиката като фундамент на икономическото развитие и подчерта близките отношения между България и Чехия.

Българският премиер акцентира върху дългогодишните исторически и културни връзки, включително приноса на чешки специалисти за развитието на България след Освобождението.

Чешкият премиер на визита в София

Споделяме убеждението, че енергетиката е фундаментът на нашето икономическо развитие, заяви министър-председателят Румен Радев в Министерския съвет след среща с министър-председателя на Чехия Андрей Бабиш, който е на официално посещение у нас.

Радев каза, че за него е огромно удоволствие да приветства след осем години скъпият приятел на България Андрей Бабиш. Той определи Чехия като близка и приятелска страна, с която ни свързват дълбоки исторически и културни връзки от девети век, от мисията на светите братя Кирил и Методий.

Българският премиер припомни стотиците чешки учени, инженери, индустриалци, архитекти, дейци на изкуството и културата, които пристигат в България след Освобождението и помагат да се развиват индустрията, образованието и съвременните европейски институции на младата българска държава.

Радев каза, че на срещата днес двамата са обсъдили редица важни въпроси от двустранно сътрудничество.