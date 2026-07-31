От утре: Връщат осигурителните прагове, винетките поскъпват с 30%

Промените от 1 август засягат едновременно осигуровките върху заплатите, семейните помощи, разходите за пътуване и акцизите върху тютюневите изделия.

Н яколко промени, които засягат заплатите, осигуровките и ежедневните разходи на гражданите и бизнеса, влизат в сила от утре, 1 август.

Връщат се различните минимални осигурителни прагове според професията и дейността на работодателя, максималният осигурителен доход се повишава до 2300 евро, а част от държавните служители за първи път ще започнат да плащат лични осигурителни вноски.

От същата дата с 30% поскъпват винетките за леките автомобили, увеличават се доходните прагове за семейните помощи и влиза в сила нов етап от повишаването на акцизите върху цигарите и останалите тютюневи изделия.

Осигуровки, пенсии и заплати: Ето какво точно се променя от 1 август

Връщат се осигурителните прагове по професии

До края на юли за почти всички икономически дейности се прилагаше еднакъв минимален осигурителен доход от 550,66 евро.

От 1 август отново започват да действат различни минимални осигурителни прагове според икономическата дейност на работодателя и квалификационната група на служителя. Те са записани в Приложение № 1А към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Най-ниските стойности в таблицата започват от 620,20 евро, но при специалисти, технически и административен персонал и ръководни кадри праговете са по-високи.

В редица сектори минималната осигурителна база за ръководителите надхвърля 900 евро, а в някои икономически дейности стига и над 1300 евро.

Това не означава автоматично повишение на заплатата. Промяната определя най-ниския доход, върху който работодателят трябва да начислява осигуровките за съответната длъжност.

За хората, които досега са били осигурявани върху по-ниска сума, това може да доведе до по-високи лични удръжки. Едновременно с това по-високият осигурителен доход участва при изчисляването на бъдеща пенсия, болнични, майчинство и обезщетение за безработица.

Самоосигуряващите се също минават на по-висока база

От 1 август минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 550,66 евро на 620,20 евро.

Това засяга свободните професии, собствениците и съдружниците в дружества, земеделските стопани и останалите лица, които сами внасят осигуровките си.

Осигуровките скачат от август: кой ще плаща повече

Вноските за август, които по общия ред се плащат през следващия месец, вече трябва да бъдат изчислени върху новата база.

Таванът за осигуровките става 2300 евро

Максималният месечен осигурителен доход се повишава от 2111,64 евро на 2300 евро.

Промяната засяга хората с месечни доходи над досегашния таван. Осигуровките им вече ще се изчисляват върху допълнителни 188,36 евро.

Това ще увеличи както личните удръжки от възнаграждението, така и разхода на работодателя за осигурителни вноски.

Хората с доходи под досегашния таван няма да усетят тази конкретна промяна.

Държавните служители започват да плащат лични осигуровки

От 1 август се променя и начинът, по който се разпределят осигурителните вноски за държавните служители, магистратите и други категории лица, посочени в Кодекса за социално осигуряване.

Досега вноските за тези групи се поемаха изцяло от съответния бюджет. След промяната част от тях вече ще бъдат удържани от възнаграждението на самите служители.

За фонд „Пенсии“ личната вноска става:

4% за родените преди 1 януари 1960 г.;

за родените преди 1 януари 1960 г.; 3% за родените след 31 декември 1959 г.

За родените след 1959 г. се добавя и лична вноска от 1% за универсален пенсионен фонд. Служителите ще плащат още 0,7% за общо заболяване и майчинство и 0,2% за безработица.

Законът предвижда заплатите на засегнатите служители да бъдат определени така, че след приспадане на новите лични осигуровки и данъка нетният им доход да не бъде по-нисък от получавания преди промяната.

От 1 януари следващата година разпределението на вноските трябва да премине към обичайното за частния сектор съотношение 60:40 между осигурителя и осигуреното лице.

Повече семейства ще имат право на детски

От 1 август се увеличават и доходните прагове за отпускане на семейни помощи.

Прагът за еднократната помощ при бременност и за месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година става 466 евро средномесечен доход на член от семейството. До края на юли той беше 439,71 евро.

Винетките: За последен ден по-евтини с 30%

При месечните детски надбавки пълният размер ще се отпуска на семейства със средномесечен доход до 415 евро на човек.

Семействата с доход от 415,01 до 466 евро включително ще имат право на 80% от пълния размер на помощта.

Самите размери на месечните детски остават:

26 евро за семейство с едно дете;

за семейство с едно дете; 57 евро за две деца;

за две деца; 85 евро за три деца;

за три деца; 90 евро за четири деца, като за всяко следващо се добавят по 11 евро.

Промяната е в доходния критерий, а не в размера на помощта. Така семейства, които досега са били малко над стария праг, вече могат да попаднат в обхвата на подпомагането.

Винетките поскъпват с 30%

От утре влизат в сила и новите цени на електронните винетки за автомобилите до 3,5 тона и къмпинг автомобилите от категория М1. Увеличението е с 30%.

Промяната засяга новозакупените винетки. Вече платените винетки запазват валидността си до изтичането на срока, за който са издадени.

По-високите цени ще засегнат както гражданите, така и компаниите, които поддържат служебни автомобили и фирмени автопаркове.

Повишава се акцизът върху цигарите

От 1 август влиза в сила и следващата стъпка от акцизния календар за тютюневите изделия.

Специфичният акциз върху цигарите става 77 евро за 1000 къса, а пропорционалният акциз е 21% от продажната цена. Общият акциз не може да бъде по-нисък от 120 евро за 1000 къса.

За тютюна за пушене ставката става 130 евро за килограм, а при нагреваемите тютюневи изделия – 225 евро за килограм. Повишават се ставките и за течностите за електронни цигари и никотиновите заместители.

По-високият акциз създава предпоставки за поскъпване на цигарите и останалите изделия, но това не означава, че всички марки ще бъдат с нови цени още от утре.

Крайната продажна цена се определя от производителите и вносителите, а в магазините може да останат количества с досегашните цени. Затова ефектът вероятно ще се усеща постепенно.

Какво остава без промяна

Минималната работна заплата остава 620,20 евро.

Запазват се и размерите на данъчните облекчения за деца за доходите, придобити през 2026 г.:

3067,75 евро намаление на годишната данъчна основа за едно дете;

намаление на годишната данъчна основа за едно дете; 6135,50 евро за две деца;

за две деца; 9203,25 евро за три и повече деца;

за три и повече деца; 6135,50 евро допълнително за дете с увреждане.

Това не са суми, които държавата изплаща директно. Те намаляват годишната данъчна основа, върху която се начислява данъкът.

При едно дете максималната реална данъчна полза е около 306,78 евро, при две – около 613,55 евро, а при три и повече – около 920,33 евро, ако родителят има достатъчно облагаем доход и внесен данък.

Облекченията са определени за цялата 2026 г. и не представляват отделна нова мярка, която започва да се изплаща от 1 август. Те ще се ползват при годишното преизчисляване на данъка от работодателя или с годишната данъчна декларация.

Кой ще усети промените най-бързо

За шофьорите най-видимата промяна ще бъдат по-скъпите винетки.

Хората с доходи над досегашния осигурителен таван ще видят по-високи осигурителни удръжки, а самоосигуряващите се ще трябва да внасят върху по-висока минимална база.

При част от държавните служители във фиша за заплата вече ще се появят лични осигурителни вноски, но законът предвижда нетният им доход да бъде запазен.

За семействата с деца промяната може да е положителна – увеличението на доходните прагове означава, че повече родители ще могат да получават пълни или частични детски надбавки.