СГП разпореди проверка по сигналите за ползване на PNR данни

С офийската градска прокуратура (СГП) е разпоредила извършването на проверки за установяване на относимите факти и обстоятелства относно постъпилите в СГП сигнали за ползването на данни от резервационните записи на пътниците (PNR), съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Сигналите са подадени от народни представители, адвокати и граждани и съдържат различни твърдения.

С конкретни действия по проверката ще се заеме Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР. Резултатите следва да бъдат докладвани на прокуратурата и събраните материали да бъдат анализирани от прокурора, за да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване по реда на Наказателно процесуалния кодекс, посочиха от прокуратурата.

Стоянов: Кой разреши да се ползва системата PNR за пътуванията на Пеевски?

Всички действия се осъществяват при стриктно спазване на принципа на законност и в рамките на правомощията на прокуратурата, като СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова. Своевременно ще бъде информирана и обществеността за резултатите от извършените проверки, отбелязаха още от прокуратурата.

Припомняме, че на 2 юли тази година при изслушване в парламента относно медийни публикации за полети, извършени от председателя на ДПС Делян Пеевски с частни въздухоплавателни средства вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че е установено съвместно пътуване на Делян Пеевски и Десислава Атанасова със самолет до Дубай през 2024 г.

ДПС обвини МВР на брифинг в ЕП за неправомерно използване на PNR

На 5 юли министърът каза, че ще се проверява произходът на средствата, с които са заплащани полетите на Пеевски и дали цените отговарят на пазарните.

На 6 юли парламентарната група на ДПС сигнализира Европол и Интерпол за безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на ЕС и трети страни по т. нар. PNR-гейт.

На 8 юли депутати от ДПС на брифинг в Европейския парламент в Страсбург отново поствиха въпроса.