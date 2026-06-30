НАП започва летните проверки по Черноморието: касови бележки, цени и сезонни работници под наблюдение

Н ационалната агенция за приходите започва лятната си контролна кампания по българското Черноморие. Под активно наблюдение ще бъдат поставени стотици търговски обекти по крайбрежието – ресторанти, магазини, атракциони, паркинги, нощни заведения и други места, в които през сезона минава значителен туристически поток.

На пръв поглед това е позната лятна акция на приходната агенция. Всяка година инспекторите проверяват дали търговците издават касови бележки, дали оборотите се отчитат реално и дали сезонните работници са назначени с трудови договори. Тази година обаче контролът има и още един важен акцент – наблюдение върху цените и опити за необосновано поскъпване на стоки и услуги.

Това означава, че проверките няма да се ограничат само до въпроса дали клиентът получава фискален бон. Инспекторите ще следят и поведението на бизнеса в пиковия туристически сезон, когато оборотите са по-високи, натискът върху цените е по-голям, а рискът част от приходите да останат извън отчетите традиционно се увеличава.

Какво ще проверява НАП

По време на кампанията фискалните инспектори ще правят изненадващи проверки и контролни покупки. Ще се използва и познатият метод „таен клиент“, при който проверяващият купува стока или услуга като обикновен потребител, за да установи дали търговецът издава касова бележка.

Освен това НАП ще прави и явни наблюдения. При тях инспектори присъстват в даден обект за определен период, проследяват продажбите и сравняват отчетените резултати с предходни периоди. Така може да се види дали оборотът в присъствието на проверяващи се различава съществено от обичайно декларирания.

Без касов бон: Имате право да не плащате, напомня НАП

Под наблюдение ще бъдат и борси и тържища, които снабдяват хотели и заведения с храни и напитки. Това е важен елемент, защото контролът не се насочва само към крайните обекти, които обслужват туристите, а и към веригата на доставки. Именно там могат да се търсят обяснения за движение на цени, обороти и отчетност.

НАП ще следи и дали сезонните работници са назначени с трудови договори и дали се спазват изискванията на осигурителното законодателство. Това засяга не само заведенията и хотелите, но и всички сезонни дейности, които разчитат на временна заетост – атракциони, търговски обекти, плажни услуги и други.

Какво се променя спрямо предишни години

Летните кампании на НАП по Черноморието не са новост. Разликата е в това, че с всяка следваща година контролът става по-комбиниран. Преди основният акцент беше върху касовите бележки и отчетените обороти. После към него се добави по-видим контрол върху осигуряването на сезонните работници. В последните кампании все по-ясно се включва и темата за цените.

През 2024 г. НАП постави акцент и върху правото на потребителя да задържи плащането, ако не получи касова бележка. Това право влезе в сила от 1 януари 2024 г. и беше представено като мярка срещу укриването на приходи и нелоялната конкуренция. На практика то даде на клиента по-силна позиция – не само да поиска бележка, а да откаже да плати, докато тя не бъде издадена.

През 2025 г. кампанията вече беше поставена и в контекста на подготовката за еврото. Тогава НАП, заедно с други институции, следеше и за опити за необосновано повишаване на цените на стоките и услугите. Този елемент остава и през 2026 г., което показва, че контролът върху ценовото поведение на търговците вече не е еднократна мярка, а част от по-широката лятна проверка.

Какви резултати показват предишните кампании

Данните от предишни години показват, че подобни кампании не са само превантивни. Те водят и до реално установени нарушения.

През 2025 г. още в първите два дни на кампанията по Черноморието са проверени близо 300 търговски обекта. Установени са над 90 нарушения. Сред най-честите са неиздаване на фискален бон, разминаване между сумите, маркирани на касовия апарат, и наличностите в касата, както и случаи, при които в обекта изобщо липсва фискално устройство.

За целия сезон през 2025 г. проверените обекти са над 4600, а установените нарушения – 1325. Най-често срещаните проблеми отново са свързани с неиздаване на касова бележка и несъответствия между отчетените и реално наличните суми.

През 2024 г. НАП отчете близо 4100 проверени търговски обекта по Черноморието и над 1000 нарушения. Това показва, че въпреки ежегодните проверки, проблемът с отчитането на обороти остава устойчив. В същото време приходната агенция твърди, че кампаниите имат дисциплиниращ ефект и увеличават дела на бизнеса, който спазва правилата доброволно.

Защо проверките по морето са толкова важни

Черноморието е една от зоните с най-силен сезонен оборот в страната. За няколко месеца ресторанти, барове, магазини, паркинги, атракциони и плажни услуги реализират значителна част от годишните си приходи. Именно затова летният сезон е рисков период за укриване на обороти, работа без договори и нелоялна конкуренция между коректни и некоректни търговци.

Когато един обект не издава касови бележки или не отчита реалния си оборот, проблемът не е само за бюджета. Това изкривява конкуренцията. Коректният търговец плаща данъци, осигуровки и спазва правилата, докато друг може да предлага по-ниски цени или да реализира по-висока печалба, защото част от приходите му остават скрити.

Затова НАП поставя акцент не само върху санкциите, а и върху равнопоставената бизнес среда. Идеята е правилата да важат еднакво за всички – както за големите обекти, така и за малките сезонни търговци.

Какво означава това за потребителите

За клиентите най-прякото правило е просто: при всяка покупка или услуга трябва да бъде издадена касова бележка. Ако търговецът не издаде фискален бон, потребителят има право да задържи плащането до получаването му.

Това важи за ресторант, магазин, паркинг, атракцион, плажна услуга или друг търговски обект. Касовата бележка не е формалност. Тя е доказателство за плащането, защита при спор и гаранция, че продажбата е отчетена.

Гражданите могат да проверяват бележките и чрез мобилното приложение NRA Mobile, което сканира QR кода върху фискалния бон. При липса на касова бележка, съмнение за фалшив платежен документ или друго данъчно и осигурително нарушение може да се подаде сигнал до НАП.

Какъв е по-големият извод

Лятната кампания на НАП вече не изглежда като еднократна акция по морето, а като ежегоден тест за това доколко сезонният бизнес работи на светло. В началото фокусът беше основно върху касовите бележки. Днес проверките обхващат повече елементи – реални обороти, трудови договори, осигуряване, цени и поведение на доставчиците.

Това показва, че контролът се измества от отделната касова бележка към по-широката картина на сезонната икономика. Въпросът вече не е само дали един клиент е получил бон за кафето си, а дали целият оборот на обекта се отчита коректно, дали работниците са осигурени и дали цените не се използват като инструмент за необосновано поскъпване в пиковия сезон.

За бизнеса това означава повече наблюдение и по-малко възможности да разчита, че нарушенията ще останат незабелязани. За потребителите – повече права и повече начини да реагират. А за пазара – опит поне част от сивите практики в най-силния туристически сезон да бъдат ограничени.

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