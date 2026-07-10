Любопитно

Шеф Манчев променя правилата в „Черешката на тортата“

Нови звездни домакини ще се развихрят в кухнята от понеделник до петък в 20:00 ч. по NOVA

10 юли 2026, 13:11
Шеф Манчев променя правилата в „Черешката на тортата“

А петитни истории, кулинарни импровизации и споделени моменти, гарнирани с щипка пикантност, очакват зрителите в новите епизоди на „Черешката на тортата“. Първи в надпреварата следващата седмица ще се впуснат: Елизабет Методиева, Виктория Кузманова, Алпер Чочев, Георги Тошев и Юли Тонкин. Специално за старта на новия сезон шеф Иван Манчев е подготвил провокативна задача, с която да подложи на изпитание креативността на участниците. Всеки от тях ще получи мистериозна тайна кутия със специфичен продукт, който задължително трябва да вплете в менюто си. Това неочаквано предизвикателство ще извади звездните домакини извън комфортната им зона и ще предизвика много емоционални изблици и драматични обрати.

Началото на кулинарното приключение ще сложи журналистът и продуцент Георги Тошев, който ще опита да впечатли компанията със свежо и цветно меню, подправено с истории от пътуванията му в цял свят. След него в кухнята ще влезе половинката на Димитър Рачков – Виктория Кузманова, която залага на естетиката до последния детайл, но в “Kутията на Манчев” я очаква продукт, който може да обърка изцяло вечерята ѝ.

В сряда е ред на предприемача Юли Тонкин - човек с усет за бизнес, но не непременно за готвене. Той ще подложи гостите си на изпитание още преди вечерята - с тренировка както за тялото, така и за ума. В четвъртък зрителите ще се пренесат в Перник при журналистката и водеща на подкаста „Елизабетско“ Елизабет Методиева, която ще посрещне компанията в семейния си ресторант и ще зададе повече от пиперливи въпроси на своите гости. Финалът на седмицата е запазен за звездата от социалните мрежи Алпер Чочев, който носи духа на Севлиево. Той ще върне звездите към автентичната българска трапеза, но дали изненадата на шефа няма да провали плановете му?

Градусите в кухнята ще са високи, а изненадите в кутиите - непредвидими. Кой ще грабне победата? Не пропускайте новите епизоди „Черешката на тортата“ от понеделник до петък в 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Черешката на тортата NOVA Иван Манчев Кулинарно шоу Нов сезон Кутията на Манчев Звездни участници Готвене Кулинарно предизвикателство Елизабет Методиева
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