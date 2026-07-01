НАП предупреждава за нова вълна от фалшиви имейли

Ф алшиви имейли от името на Националната агенция за приходите отново се разпространяват в интернет. За това предупреждават от приходната агенция.

Съобщенията обещават възможност за превод на суми към клиенти на НАП. Към тях е приложено уведомление за плащане, което приканва получателя да кликне върху линк, за да бъде „генерирано“ плащане на конкретна сума след потвърждаване на данни.

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От НАП уточняват, че става дума за измамно електронно писмо, изпращано от името на агенцията, но от адрес school3@kvz.kubannet.ru. Съобщението съдържа измамен линк.

При отварянето му компютърът на получателя може да бъде заразен с вирус, който да открадне лични и финансови данни.

Приходната агенция подчертава, че не е изпращала имейли с подобно съдържание до потребителите.

От НАП предупреждават, че това е класическа форма на фишинг атака. Целта е да бъдат откраднати лични данни в интернет — потребителски имена за достъп, пароли, данни за банкови сметки и друга чувствителна информация.

Потребителите не трябва да отварят съмнителни линкове, да потвърждават лични данни или да въвеждат информация за банкови сметки и карти през връзки, получени по имейл.

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При съмнение за измамно съобщение е важно да се провери адресът на подателя, съдържанието на линковете и дали съобщението действително идва от официален канал на институцията.

От НАП напомнят, че потребителите могат да се информират как да разпознават подобни опити за измама в публикуваните от агенцията указания за фишинг и предпазване от онлайн злоупотреби.