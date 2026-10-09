НАП напомня: Наближава срокът за тримесечните данъци

Ако имате фирма или сте самоосигуряващ се и между юли и септември сте плащали на някого хонорар, наем или друг доход извън трудов договор, наближава срок, който не бива да изпускате. До 2 ноември трябва да декларирате пред НАП данъците, които сте удържали от тези плащания през третото тримесечие.

По принцип крайната дата е 31 октомври, но тази година тя се пада в събота, затова срокът се измества до понеделник, 2 ноември, напомнят от приходната агенция. Декларацията се подава само по електронен път.

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Кой трябва да се погрижи

Задължението е за предприятията и самоосигуряващите се, които по закон трябва да удържат авансов данък от доходите, изплатени на физически лица по извънтрудови правоотношения, за наем или от други източници. Ако доходът е изплатен от физическо лице на физическо лице, декларацията също се подава до 2 ноември.

Със същата декларация се отчитат и т.нар. окончателни данъци. Те се удържат, когато се плаща на чуждестранни физически и юридически лица – например за технически услуги, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения.

Тук влизат и данъците върху дивидентите и ликвидационните дялове, изплатени на физически лица у нас и в чужбина, на чуждестранни фирми, когато данъкът е дължим, както и на местни юридически лица, които не са търговци – включително общини.

Колко пари има в касата?

Фирмите, регистрирани по ДДС, имат и още една задача. С документа те трябва да покажат на НАП част от счетоводството си към края на септември – колко пари има в касата им и колко им дължат собственици, работници, служители, управители и други, включително по отпуснати заеми. Това е задължително, когато общият им размер към края на тримесечието надхвърля 25 564,59 евро.

Подробности как се попълва декларацията и как се превеждат парите към бюджета има на сайта на НАП. Може да се обадите и на телефон 0700 18 700 – разговорът се таксува според тарифата на вашия оператор.