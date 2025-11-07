България

Вдигат двойно парите за безплатна храна на работниците

Вижте кои служители имат право на безплатна храна и напитки

7 ноември 2025, 11:05
Вдигат двойно парите за безплатна храна на работниците
Източник: iStock

Ф ирмите, които са задължени да осигуряват безплатна храна и напитки на служителите ще трябва да предвидят повече средства за това от следващата година. Промени в Наредба № 11 е определена стойността на безплатната храна и/или добавки към нея и на тонизиращите и ободряващите напитки в лева: не по- малко от 2 лв. на ден за храната и не повече от 1 лв. за тонизиращите и ободряващите напитки, съобщи pariteni.bg.

С оглед въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г. е необходимо стойността и на безплатната храна и/или добавки и на тонизиращите напитки да се превалутират в евро, съответно на 1,02 евро и 0,51 евро. В тази връзка и предвид това, че до момента тези стойности не са променяни е обосновано те да бъдат актуализирани, като се отчетат инфлационните процеси в страната за периода от 2006 г. до момента.

Съгласно изчисления, извършени по методология, базирана на официалния индекс на НСИ за потребителските цени в България, натрупаната инфлация за периода от януари 2006 г. до юни 2024 г. е 103,4 % 1. Ето защо, с оглед натрупаната инфлация се предлага приблизително двойно увеличение на размера на безплатната храна и/или добавките към нея и на тонизиращите и ободряващите напитки: не по-малко от 2 евро на ден за храната и не повече от 1 евро за тонизиращите и ободряващите напитки.

Предложеният проект води до увеличаване на разходите на работодателите, които имат задължение да осигуряват безплатна храна , вкл. и в публичния сектор. Като разходите  за това следва да се предвидят в бюджета на съответните предприятия и организации.

Кой има право на безплатна храна

За специфичен характер на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят:

1. под земята в мини, геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ;

2. като водолази и работещи в кесони;

3. при среднодневни температури под +10°С и над +30°С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време;

4. в състава на екипажите на кораби от морския и речния флот;

5. в среда на йонизиращи лъчения;

6. под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации;

7. в лечебни заведения като: лекари, които оперират, анестезиолози, акушерки, операционни и анестезиологични сестри - в дните, когато извършват операции, както и санитарите в операционни зали;

8. в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории; лаборатории по микробиология, вирусология, паразитология; центрове за трансфузионна хематология и диализни центрове; лечебни и здравни заведения, в които се обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза, както и с животни, експериментално заразени с биологични агенти;

9. в производството и преноса на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване и технологичния транспорт;

10. непосредствено във:

а) добива и горещата обработка на чугун, включително чугунени отливки, стомана, феросплави, цветни метали и техните сплави, в пластична обработка на черни и цветни метали;

б) производството на кокс и металургични огнеупори;

в) преработката на концентрати и агломерати от руда;

г) преработка и обогатяване на въглища;

д) производството на оловни акумулатори;

11. в производството и изпитването на взривни материали и боеприпаси - само за пряко заетите;

12. в добива, преработката и обогатяването на полезни изкопаеми;

13. в производства по горещо и електролизно поцинковане и галванотехника;

14. в специални (затворени) помещения с клас на чистота - А, В и С.

(2) За работи при специфична организация на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които:

1. са ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа;

2. работят на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време;

3. работят в производства с непрекъсваем процес на работа;

4. работят в отдалечени обекти без възможности за ползване на заведения за хранене.

3. По време на нощни смени или при полагане на нощен труд на работниците и служителите се осигуряват тонизиращи или ободряващи напитки.

Източник: pariteni.bg    
Безплатна храна Ободряващи напитки Наредба 11 Увеличение на разходите Инфлация Превалутиране в евро Специфичен характер на труда Нощен труд Актуализация на норми Задължения на работодателите
Последвайте ни
Борисов: Държавата поема ръководството над

Борисов: Държавата поема ръководството над "Лукойл", отдавна предвидихме, че "Гънвор" няма да я купи

Кейти Пери разкри истинската причина за раздялата си с Орландо Блум в новата си песен

Кейти Пери разкри истинската причина за раздялата си с Орландо Блум в новата си песен

Опашки за пенсии пред пощите

Опашки за пенсии пред пощите

Брус Уилис изглежда невероятно крехък на рядка публична поява

Брус Уилис изглежда невероятно крехък на рядка публична поява

Не рискувайте правата си: Винаги подавайте писмена жалба

Не рискувайте правата си: Винаги подавайте писмена жалба

pariteni.bg
Haval H6 дебютира у нас с голямо разнообразие, цените са ясни

Haval H6 дебютира у нас с голямо разнообразие, цените са ясни

carmarket.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 4 часа
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 4 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 5 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 5 часа

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Защото ми обеща да ме направиш най-щастливата жена! – Е, и? – А защо не даваш да пазарувам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Автомобил се вряза в пазар в Казанлък (СНИМКИ)

Автомобил се вряза в пазар в Казанлък (СНИМКИ)

България Преди 13 минути

Съборени са няколко сергии със стока

Александър Йорданов: Антибългаризмът е политическа валута в Скопие

Александър Йорданов: Антибългаризмът е политическа валута в Скопие

България Преди 13 минути

В „Телеграфно подкастът“ бившият посланик в Северна Македония разкрива истината за разделения народ и лични срещи с македонски лидери

„Преобразената Америка“ в „Темата на NOVA“

„Преобразената Америка“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 29 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

„Човешката кулка Барби“ почина при съмнителни обстоятелства, полицията разследва

„Човешката кулка Барби“ почина при съмнителни обстоятелства, полицията разследва

Любопитно Преди 58 минути

Неочакваната смърт на Барбара Янкавски, известна като „човешката кулка Барби“, шокира нейните последователи

"Мис Украйна" падна на сцената по време на конкурса „Мис Земя 2025“ (ВИДЕО)

"Мис Украйна" падна на сцената по време на конкурса „Мис Земя 2025“ (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Мария Желяскова внезапно падна на сцената по време на състезанието във Филипините на 5 ноември

Над 40 подземни училища строят в Харковска област

Над 40 подземни училища строят в Харковска област

Свят Преди 1 час

Това съобщи украинският министър на образованието и науката Оксен Лисови

Бюджет 2026: Ще седнат ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт на масата за преговори

Бюджет 2026: Ще седнат ли синдикати, работодатели и изпълнителна власт на масата за преговори

България Преди 1 час

Според председателя на УС на Асоциация на индустриалния капитал е възможно да се стигне до протест

ПП–ДБ настояват премиерът да обясни какъв е планът за кризата с горивата

ПП–ДБ настояват премиерът да обясни какъв е планът за кризата с горивата

България Преди 1 час

Атанасов коментира, че се повишава общественото напрежение и гражданите се питат дали ще има горива и на какви цени

Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

Пеевски: Няма никакви проблеми, хората ще имат гориво

България Преди 1 час

"Истерия има само в "партията на "Лукойл" и на пуделите", заяви лидерът на "ДПС - Ново начало"

Тежка катастрофа затвори пътя Сливен - Самуилово, има загинал

Тежка катастрофа затвори пътя Сливен - Самуилово, има загинал

България Преди 1 час

По първоначални данни са се ударили три леки автомобила

Трима убити при американски удар срещу заподозрян в наркотрафик кораб в Карибско море

Трима убити при американски удар срещу заподозрян в наркотрафик кораб в Карибско море

Свят Преди 1 час

Това съобщи министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в социалната платформа "Екс"

Ora GT на щанда на GWM на Автомобилен салон Шанхай 2025

До лятото на 2026 г. България отново ще има автомобилно производство

Технологии Преди 1 час

В момента Българска Автомобилна Индустрия и Great Wall Motor са на финалната фаза в преговорите, които трябва да ни доведат до старт на асемблиране на електромобили след 8-9 месеца

Дронове над белгийски летища и институциите на ЕС предизвикаха тревога за сигурността

Дронове над белгийски летища и институциите на ЕС предизвикаха тревога за сигурността

Свят Преди 1 час

След серия от инциденти с дронове над стратегически обекти Белгия засилва мерките за сигурност. Москва отрича обвиненията в намеса

Срутената кула в ТЕЦ Улсан, Южна Корея

Срути се кула в ТЕЦ Улсан, има жертва, спасители търсят още 5 души

Свят Преди 2 часа

Властите се опасяват, че поне още един човек също е загинал

.

„Ало” измамници твърдят, че сме замесени в престъпление с фалшиво пълномощно

България Преди 2 часа

Сюжетът – мним полицай алармира, че с неистинския документ има опит да бъде изтеглен голям кредит от наше име

Кабинетът внесе в НС законопроект за национализация на „Лукойл“ - България

Кабинетът внесе в НС законопроект за национализация на „Лукойл“ - България

България Преди 2 часа

Вносители са депутати от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица"

Всичко от днес

От мрежата

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg
1

Пътека в Родопите ни среща със зубри и елени

sinoptik.bg

Константинос Аргирос с първи думи за бебето си преди концерта в България

Edna.bg

Избраха най-сексапилният мъж на планетата

Edna.bg

Александър Димитров повика вратаря на Ботев Враца и един дебютант за мачовете с Турция и Грузия

Gong.bg

Хулио Веласкес: Наясно съм със състава за ЦСКА

Gong.bg

Кола се вряза в пазар в Казанлък (СНИМКИ)

Nova.bg

„Високо напрежение”: Какво съдържат добавките за отслабване, заради които десетки жени са в болница

Nova.bg