Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси Япония край Токио

З еметресение с магнитуд 6,1 по Рихтер стана край брега на японския регион Канто, който включва и столицата Токио, предаде Франс прес и уточни, че не е издадено предупреждение за цунами.
A magnitude 6.1 earthquake struck off the coast of Tokyo on Friday, Japanese authorities said, but no tsunami alert was issued. https://t.co/Kg3uIhPUYI— The Japan Times (@japantimes) November 6, 2026
Епицентърът на труса, който е регистриран в 19:39 ч. (12:39 ч. българско време), е бил в морето, източно от региона Канто. Земетресението е станало на дълбочина 10 км, се съобщава на сайта на Японската метеорологична агенция.