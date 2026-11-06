ЛЕВ ИНС проведе първото издание на FORWARD с лектори от Кипър, Гърция и Дубай

Н ад 80 застрахователни консултанти от агенциите на ЛЕВ ИНС в цялата страна се събраха на 2 ноември в Гранд хотел „Астория“ в София за първото издание на FORWARD. Компанията създаде форума, за да могат консултантите да надградят знанията си с опита на водещи международни експерти и да работят заедно по реални клиентски казуси.

С FORWARD ЛЕВ ИНС става първата българска компания, която полага основите на глобална инициатива, обединяваща опит и знания от практиката и тенденциите в застрахователния сектор. Първото издание беше насочено към собствената агентска мрежа, а следващото, през 2027 г., ще бъде отворено за специалисти от различни застрахователни компании от България и региона.

Източник: ЛЕВ ИНС

„Мисията ни е да подкрепяме хората, които всеки ден стоят зад доверието в застраховането, за да бъдем по-подготвени и по-полезни за клиентите си. Развитието на целия сектор започва от качеството на всеки отделен разговор“, каза при откриването Албена Игнатова, търговски директор „Развитие на регионалната мрежа“ в ЛЕВ ИНС.

Повечето лектори са членове на MDRT (Million Dollar Round Table), световната асоциация на водещите финансови и застрахователни консултанти. Никос Метурис от Кипър работи в застраховането от 1992 г. и е с квалификацията Top of the Table, най-високото ниво в MDRT. Д-р Сиджо Матюс от Дубай обслужва около 600 клиенти на шест континента и говори за ролята на социалните мрежи и новите инструменти в работата с клиенти. Каролос Маркуизос, бивш председател на MDRT за Гърция, представи подхода към анализа на потребностите като основа за решения в защитата на живота, здравето, пенсията и бизнеса. В програмата участваха още финансовият консултант Димка Кънчева и Орен Елимелех, основател на CyberTeam360.

Голяма част от деня беше посветена на работа в малки групи по реални клиентски казуси, които консултанти от агенциите предоставиха анонимно преди събитието. Участниците обсъждаха трудни разговори с клиенти, възражения и ситуации без лесен отговор и сравняваха подходите си към тях.

Подготовката на изданието за 2027 г. вече започва, а лекторите отново ще бъдат международно признати експерти. Целта е FORWARD да бъде полезен на целия бранш и да допринесе за по-зрял застрахователен пазар, на който печелят и клиентите, и компаниите.

„Нашата визия е FORWARD да прерасне от вътрешна конференция в международен форум за застрахователния сектор, който обединява специалистите и им дава място да споделят опит, знания и идеи“, каза Албена Игнатова.