Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

С илвестър Сталоун си спомни за изключително ожесточеното си съперничество с Арнолд Шварценегер и разкри какво най-накрая е сложило край на 20-годишната им вражда.

Актьорът сподели, че е разбрал, че Арнолд ще бъде негов сериозен конкурент още от първия момент, в който са се запознали, докато и двамата са се борили за титлата на най-голямата екшън звезда в Холивуд, пише HELLO!

Sylvester Stallone reflects on ‘very contentious’ Arnold Schwarzenegger feud: ‘The gauntlet was thrown’ https://t.co/MMR1L9ZlyO https://t.co/K6JmdtYVrJ — Page Six (@PageSix) November 6, 2026

Сталоун разказа, че с Шварценегер постоянно са се провокирали. Напрежението е ескалирало дотам, че след сблъсък на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“ той е хвърлил купа с цветя по звездата от „Терминатор“.

„Направих се, че празнувам, сякаш бях във възторг“, обясни той в подкаста Rest is Entertainment. „Но тогава ръкавицата беше хвърлена и всичко започна.“, добави той.

Силвестър признава, че с Арнолд са водели битка не само в боксофиса с ленти като „Рамбо“ и „Командо“, но и че конфликтът им прелял извън екрана.

„Беше изключително оспорвано, повярвайте ми. И това ми харесваше“, признава той. „Защото колкото повече го вбесявах, толкова повече той вбесяваше мен. Всеки се бореше следващият му екшън да бъде по-мащабен, по-шумен, с повече жертви и по-впечатляващи локации. Отношенията ни просто продължаваха да ескалират.“, каза още той.

Съперничеството им е било толкова силно, че през 1991 г. двамата дори отказали да се качат на една сцена, за да направят съвместна презентация или реч при откриването на веригата ресторанти Planet Hollywood, в която и двамата бяха инвестирали.

„Враждата ни не приключи почти 20 години“, добави Сталоун.

Sylvester Stallone says decadeslong row with Arnold Schwarzenegger ended when action star rival turned to politics https://t.co/7XyJ1NNaZp — Daily Mail (@DailyMail) November 6, 2026

Краят на враждата

Едва когато Арнолд Шварценегер се отдръпна от киното и влезе в политиката, двамата със Силвестър най-накрая заравиха томахавката след случайна среща в магазин за пури.

Звездата от „Хищникът“ беше избран за губернатор на Калифорния през 2003 г., което официално прекрати състезанието им на големия екран.

„Казах си: „Стига толкова, вече не се състезаваме“, спомня си Сталоун. „Той спря да снима филми. Казах му: „Благодаря ти много, че ме събуди и запали огън в мен.“ А той изпитваше абсолютно същото.“, казва той.

След този момент двамата стават близки приятели. Те дори започнаха да си партнират на екрана, след като изтече мандатът на Шварценегер като губернатор, участвайки заедно в поредицата „Непобедимите“.

„Винаги ще имаме състезателен дух. Това е в природата ни и аз се наслаждавам на това“, каза Сталоун за днешните им отношения.

„Вече не се състезаваме на финансово ниво... това отдавна отмина“, добави той. „Това е нещо, което едва ли ще се повтори – двама актьори от един и същи жанр буквално да се борят за надмощие – както на екрана, така и в живота.“, сподели още той.