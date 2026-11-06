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Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер

Силвестър Сталоун разкрива как сблъсък на наградите „Златен глобус“ слага началото на ожесточено 20-годишно съперничество с Арнолд Шварценегер. Звездата от „Роки“ разказва за битката за Холивуд и момента, в който двамата най-накрая заравят томахавката

6 ноември 2026, 17:58
Силвестър Сталоун разкри как е започнала 20-годишната му вражда с Шварценегер
Източник: Getty Images

С илвестър Сталоун си спомни за изключително ожесточеното си съперничество с Арнолд Шварценегер и разкри какво най-накрая е сложило край на 20-годишната им вражда.

Актьорът сподели, че е разбрал, че Арнолд ще бъде негов сериозен конкурент още от първия момент, в който са се запознали, докато и двамата са се борили за титлата на най-голямата екшън звезда в Холивуд, пише HELLO!

Сталоун разказа, че с Шварценегер постоянно са се провокирали. Напрежението е ескалирало дотам, че след сблъсък на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“ той е хвърлил купа с цветя по звездата от „Терминатор“.

„Направих се, че празнувам, сякаш бях във възторг“, обясни той в подкаста Rest is Entertainment. „Но тогава ръкавицата беше хвърлена и всичко започна.“, добави той.

Силвестър признава, че с Арнолд са водели битка не само в боксофиса с ленти като „Рамбо“ и „Командо“, но и че конфликтът им прелял извън екрана.

„Беше изключително оспорвано, повярвайте ми. И това ми харесваше“, признава той. „Защото колкото повече го вбесявах, толкова повече той вбесяваше мен. Всеки се бореше следващият му екшън да бъде по-мащабен, по-шумен, с повече жертви и по-впечатляващи локации. Отношенията ни просто продължаваха да ескалират.“, каза още той.

Съперничеството им е било толкова силно, че през 1991 г. двамата дори отказали да се качат на една сцена, за да направят съвместна презентация или реч при откриването на веригата ресторанти Planet Hollywood, в която и двамата бяха инвестирали.

„Враждата ни не приключи почти 20 години“, добави Сталоун.

  • Краят на враждата

Едва когато Арнолд Шварценегер се отдръпна от киното и влезе в политиката, двамата със Силвестър най-накрая заравиха томахавката след случайна среща в магазин за пури.

Звездата от „Хищникът“ беше избран за губернатор на Калифорния през 2003 г., което официално прекрати състезанието им на големия екран.

„Казах си: „Стига толкова, вече не се състезаваме“, спомня си Сталоун. „Той спря да снима филми. Казах му: „Благодаря ти много, че ме събуди и запали огън в мен.“ А той изпитваше абсолютно същото.“, казва той.

След този момент двамата стават близки приятели. Те дори започнаха да си партнират на екрана, след като изтече мандатът на Шварценегер като губернатор, участвайки заедно в поредицата „Непобедимите“.

„Винаги ще имаме състезателен дух. Това е в природата ни и аз се наслаждавам на това“, каза Сталоун за днешните им отношения.

„Вече не се състезаваме на финансово ниво... това отдавна отмина“, добави той. „Това е нещо, което едва ли ще се повтори – двама актьори от един и същи жанр буквално да се борят за надмощие – както на екрана, така и в живота.“, сподели още той.

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