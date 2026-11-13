„Спасителна мисия“ в „Темата на NOVA”

К ак работи системата за спасяване по въздуха? Кога и кои пациенти могат да разчитат на медицински хеликоптер? След поредната серия от тежки инциденти – въпросите стават все по-актуални, а в търсене на отговорите – „Темата на NOVA” влиза в сърцето на хеликоптерното спасяване. Тази събота журналистът Деница Суруджийска и операторът Андрей Стоилов тръгват по стъпките на спешните екипи – от подаването на сигнала, през организацията на акцията до битката за живота на пациента.

Зрителите ще видят и история за оцеляване през очите на тежко пострадал. Почти три години след пристигането на първия специализиран хеликоптер у нас, машините вече са осем, а базите им са две – в София и в Сливен. По данни на здравните власти, спешните екипи по въздух са помогнали на тежкоболни или пострадали с около 400 мисии. Колко ефективна е обаче системата? И какво трябва се промени. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.