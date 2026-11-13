Любопитно

Древни съкровища и загадки в „Свобода на колела“

Тази събота Мариана и Любо се връщат в Златния век на България от 16:30 ч. по NOVA

13 ноември 2026, 16:02
Древни съкровища и загадки в „Свобода на колела“
Източник: NOVA

Е ксклузивен достъп до трезор и състезание между влюбените тази събота от 16:30 ч. в „Свобода на колела“ по NOVA. Любо и Мариана ще се врънат назад във вековете – към зората на българската държава. Пътят им минава през Мадарския конник, първата столица Плиска и последващата Велики Преслав до величествения паметник над Шумен – „Създателите на българската държава“.

Следващата спирка от приключението им в преследване на печати ще бъде един от най-разпознаваемите символи на България – Мадарския конник. Издълбан на около 23 метра над земята в отвесна скала и включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. Релефът и до днес пази две загадки: кога е създаден и кого изобразява? Сред скалите наоколо Мариана и Любо ще открият древно светилище, пещера с праисторически следи и скалния параклис „Св. Пантелеймон“, а легендите за тайни тунели ще ги изкушат да потърсят входа им.

В Плиска, откъдето повече от два века е управлявана държавата, двамата ще усетят истинския мащаб на първата българска столица – от Голямата базилика до останките на вътрешния град. Велики Преслав ще ги посрещне с духа на Златния век, когато при цар Симеон Велики книжовността и изкуствата разцъфтяват. Там Мариана и Любо ще получат рядка възможност – достъп до трезора, в който се пазят едни от най-ценните накити от епохата. Защо се пазят под строг надзор и каква любопитна история има около откриването им?

Последната им спирка за деня е монументът „Създатели на българската държава“, но преди да стигнат до него, двамата ще се изправят един срещу друг в състезание. Влюбените ще се опитат да стигнат до върха, където се намира паметникът, по два различни начина, тествайки възможностите си. Кой ще стигне пръв? И колко печата ще успеят да съберат?

Гледайте „Свобода на колела“ всяка събота от 16:30 ч. по NOVA.

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Източник: NOVA    
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