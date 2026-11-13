Зад закрити врата решават дали вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов ще остане в ареста

П ри закрити врата Окръжният съд в Пловдив заседава по искането на прокуратурата да бъде наложена най-тежката мярка "задържане под стража" на втория обвиняем по делото за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Той е с повдигнато обвинение като помагач на сочения за извършител на предумишленото убийство Славчо Мегеров. Медиите не бяха допуснати в съдебната зала.

Развитие по случая в Пловдив: Втори обвиняем за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Мъжът беше арестуван на 11 ноември край дома си в Пазарджик. Той е привлечен като помагач на сочения за физически извършител на убийството Славчо Мегеров.

Прокуратурата иска постоянен арест за обвинения за убийството на Илиян Филипов

Илиян Филипов беше застрелян в жилищна сграда в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив в ранните часове на 30 септември. Същия ден в София беше арестуван Мегеров. Според държавното обвинение мотивът за убийството е личен, породен от финансови отношения. Мегеров е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". На 6 ноември от полицията и прокуратурата съобщиха, че е открито оръжието на убийството.