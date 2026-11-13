България

Хванаха със стотици заготовки за паспорти сириец с шведско гражданство

Той е задържан в Граничното полицейско управление в Свиленград

Николай Киров Николай Киров

13 ноември 2026, 15:44
Хванаха със стотици заготовки за паспорти сириец с шведско гражданство
Източник: МВР

С ириец на 42 години, с шведско гражданство, беше задържан на ГКПП „Капитан Андреево“, след като в микробуса му бяха открити стотици заготовки и специализирани материали за изработка на документи за самоличност.

Мъжът пристигнал на пункта на 11 ноември, пътувайки сам от Турция към Великобритания. България била транзитна спирка по маршрута му. По искане на граничните полицаи митнически служители извършили щателна проверка на превозното средство.

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В кашон били намерени 20 матрици за отпечатване на елементи от паспорти на държави от Европейския съюз, Канада, Израел и Хонконг. Открити са още 19 ролки със специални материали за вграждане в документи и 270 заготовки за корици.

Шведският гражданин е задържан в Граничното полицейско управление в Свиленград. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Хасково.

Източник: МВР

 

Редактор: Николай Киров
Източник: МВР    
Капитан Андреево фалшиви документи
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