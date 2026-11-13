„Битка за бъдещето“ по KINO NOVA – непознати светове и съдбоносни избори

П ътуване във времето, стоманени гиганти и космически завоеватели очакват зрителите в кампанията „Битка за бъдещето“. От 16 до 22 ноември, всеки ден от 21:00 ч., KINO NOVA ще отведе почитателите на седмото изкуство отвъд настоящето, където героите отказват да оставят съдбата си в чужди ръце.

В понеделник (16 ноември) от 21:00 ч. „Елизиум“ ще пренесе киноманите в 2154 г. в свят, в който богатите живеят на луксозна космическа станция, а бедните се борят за оцеляване на пренаселената Земя. Мат Деймън и Джоди Фостър ще влязат в пряк сблъсък – единият, борейки се за живота си, а другият, защитавайки несправедливото статукво.

Десетилетие след победата над гигантските извънземни чудовища кайджу, нова заплаха е надвиснала над човечеството в „Огненият пръстен: Революция“. Във вторник (17 ноември) от 21:00 ч. син на легендарен командир ще се върне в редиците на съпротивата в опит да спаси човечеството.

Източник: NOVA

В света на „Двойници“ хората не напускат домовете си, а общуват чрез свои съвършени изкуствени копия. В сряда (18 ноември) от 21:00 ч. агентът на ФБР Том Гриър (Брус Уилис) ще разследва поредица от загадъчни убийства, а за да разплете случая, той ще бъде принуден да излезе навън без своя двойник.

Необясними сънища и видения ще подтикнат Марк Уолбърг да потърси причината за тях в четвъртък от 21:00 ч. Той ще узнае, че това са спомени от предишни животи и че не е единственият с тази „дарба“. Кой и защо иска да заличи „Безкрайните“?

Елитният снайперист Хенри Броган (Уил Смит) решава да се оттегли от секретните мисии, но се превръща в мишена на млад убиец. Той предвижда всеки негов ход и поразително прилича на самия него в „Близнакът“ в петък (20 ноември) от 21:00 ч.

Войната между хората и машините се пренася в миналото с „Терминатор: Генисис“ в събота (21 ноември) от 21:00 ч. Кайл Рийс (Джай Кортни) пътува от 2029 г. в 1984 г., за да защити майката на бъдещия лидер на съпротивата - Сара Конър (Емилия Кларк), но открива, че миналото е променено, а тя вече има закрилник (Арнолд Шварценегер).

Източник: NOVA

В неделя (22 ноември) издирваният беглец Ридик (Вин Дизел) е единственият, който може да се противопостави на некромонгерите – армия, която под командването на Лорд Маршал (Колм Феоре) завладява планета след планета в „Хрониките на Ридик“ от 21:00 ч.

Не пропускайте „Битка за бъдещето“, когато невъзможното ще бъде реалност - от 16 до 22 ноември в 21:00 ч. по KINO NOVA.