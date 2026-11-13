Свят

От Брад Пит до Никол Кидман: Защо домовете на холивудските звезди станаха лесна плячка за бандитите

Въоръжени грабежи, откраднати милиони и постоянен страх: холивудските звезди от А-листата се оказаха на прицела на престъпници, които използват изкуствен интелект и социалните мрежи, за да следят графиците им и да набелязват домовете им, докато те са на снимки или пътуване.

13 ноември 2026, 15:44
От Брад Пит до Никол Кидман: Защо домовете на холивудските звезди станаха лесна плячка за бандитите
Източник: Getty Images

У жасяващ обир в дома на влиятелен холивудски продуцент в Лос Анджелис предизвика истински шок в индустрията. Всичко започнало като обикновено бизнес пътуване - докато самолетът на мениджъра все още рулирал на пистата на летището за нощен полет към Източното крайбрежие, двама въоръжени мъже прескочили оградата на имението му, съобщава Page Six.

Въпреки лая на кучетата, нападателите нахлули в къщата, ударили съпругата му с пистолет и я принудили да отвори сейфа. За щастие, жената успяла да се измъкне без тежки наранявания, докато двете им малки деца избягали на безопасно място.

„Беше абсолютно ужасяващо. Тези обирджии вече изобщо не се страхуват – просто влизат в къщата, поемайки риска вътре да има хора“, коментира източник, запознат със случая.

Вече не само звездите са мишена

Специалистите по сигурността отбелязват, че знаменитостите от екрана вече не са единствената цел на бандитите. Все по-често жертви стават продуценти, агенти и мениджъри – хора, чиито лица не са разпознаваеми за масовата публика, но чиито бизнес пътувания и награди се отразяват широко в специализираните медии.

Според Хърман Вайсбърг – бивш полицай от Ню Йорк с 20-годишен стаж, чиято охранителна фирма пази редица звезди от А-листата – днес престъпниците работят много по-прецизно благодарение на технологиите. „Това е комбинация от социални мрежи и крадци, които използват изкуствен интелект като навигатор за това чия къща е празна в момента“, обяснява той и допълва, че охраната на бизнес лидери вече съставлява половината от работата му.

Страх и цензура в пресата

Вълната от набези в богаташките квартали не стихва. През последните години жертви на обири станаха звезди като Брад Пит, Никол Кидман и рапъра Макълмор, а наскоро крадци опразниха и домовете на звездите от американския футбол Травис Келси и Патрик Махоумс, докато двамата играеха мач в Ню Орлиънс.

Ситуацията е довела до сериозна промяна в навиците на холивудския елит. Много продуценти и актьори вече изрично настояват медиите да не публикуват стойността на многомилионните им договори и сделки, за да не привличат излишно внимание.

Някои знаменитости дори отказват да пускат имотите си в популярни сайтове за недвижими имоти, страхувайки се, че информацията за празни имения ще привлече не само крадци, но и самонастанили се лица. Масово се използват и платени услуги за изтриване на лични данни и адреси от интернет пространството, макар експертите да признават, че битката с дигиталните следи става все по-трудна.

Източник: Page Six    
обир в Холивуд престъпност холивудски елит домашни обири сигурност въоръжен грабеж знаменитости защита на лични данни технологии и престъпност страх
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Арест в Израел за убийството на професор в метрото в София

Арест в Израел за убийството на професор в метрото в София

КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги

КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги

Линдзи Вон показа шокираща снимка от 9-ата си операция: Извадиха всички пластини и винтове от крака ѝ

Линдзи Вон показа шокираща снимка от 9-ата си операция: Извадиха всички пластини и винтове от крака ѝ

Сирене за 18,50 евро у нас, 9,50 евро в Германия

Сирене за 18,50 евро у нас, 9,50 евро в Германия

Трусът в Nvidia: Как оставката на Дженсън Хуанг застрашава цялата AI екосистема

Трусът в Nvidia: Как оставката на Дженсън Хуанг застрашава цялата AI екосистема

biss.bg
36 години и 17 млн. по-късно: Clio е еталонът във френската авто индустрия

36 години и 17 млн. по-късно: Clio е еталонът във френската авто индустрия

carmarket.bg
Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия
Ексклузивно

Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия

Преди 19 часа
Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия
Ексклузивно

Румен Радев: Членството на България в НАТО не подлежи на дискусия

Преди 19 часа
Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан
Ексклузивно

Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан

Преди 18 часа
Срещу Закона за българския език се обявиха преподаватели и синдикат „Образование“
Ексклузивно

Срещу Закона за българския език се обявиха преподаватели и синдикат „Образование“

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България е последна в ЕС по възможности за успех с талант и труд

България е последна в ЕС по възможности за успех с талант и труд

Парите ни Преди 16 минути

Корупцията, слабите институции и липсата на взаимна подкрепа ограничават шансовете за развитие

Васил Терзиев отчете 3 години мандат в София

Васил Терзиев отчете 3 години мандат в София

България Преди 34 минути

Какво прави едно мобилно приложение надеждно? Томаш Кубяк гледа отвъд декларациите за поверителност

Какво прави едно мобилно приложение надеждно? Томаш Кубяк гледа отвъд декларациите за поверителност

България Преди 1 час

Какво прави едно мобилно приложение надеждно? Томаш Кубяк гледа отвъд декларациите за поверителност

Близо половината безработни у нас търсят работа повече от година

Близо половината безработни у нас търсят работа повече от година

Парите ни Преди 1 час

Данни на НСИ показват спад на безработицата в България до 3,1%, но и по-малко заети

,

Древни съкровища и загадки в „Свобода на колела“

Любопитно Преди 1 час

Тази събота Мариана и Любо се връщат в Златния век на България от 16:30 ч. по NOVA

„Битка за бъдещето“ по KINO NOVA – непознати светове и съдбоносни избори

„Битка за бъдещето“ по KINO NOVA – непознати светове и съдбоносни избори

Любопитно Преди 1 час

Кампанията ще предложи седем вечери с епични сюжети от 21:00 ч.

Хванаха със стотици заготовки за паспорти сириец с шведско гражданство

Хванаха със стотици заготовки за паспорти сириец с шведско гражданство

България Преди 1 час

Той е задържан в Граничното полицейско управление в Свиленград

Ива Петрова: „Топлофикация" дължи над 1,3 млрд. евро

Ива Петрова: „Топлофикация" дължи над 1,3 млрд. евро

България Преди 2 часа

Тя не разбира тезата, че „Топлофикация" – София плаща към „Булгаргаз" и БЕХ и затова не изпълнява инвестиционната си програма

Ограничения на движението по „Тракия“ и „Хемус“ утре

Ограничения на движението по „Тракия“ и „Хемус“ утре

България Преди 2 часа

Днес камионите няма да могат да пътуват в посока изход от София на АМ „Хемус“ между 15 и 21 ч.

Снимката е илюстративна

Фатална грешка на почивка: Баща сложил 2-годишния си син на отворен прозорец на четвъртия етаж в хотел

Свят Преди 3 часа

Британски съд разкри подробности около смъртта на 2-годишно момче, паднало от хотелски прозорец в Кипър, след като баща му беше глобен за необмислено действие

Откриха 600-годишна гробница с 38 скелета и следи от ритуално жертвоприношение

Откриха 600-годишна гробница с 38 скелета и следи от ритуално жертвоприношение

Любопитно Преди 3 часа

Археолози се натъкнаха на почти непокътнат погребален комплекс на древната цивилизация чиму в Чан Чан. Едно от телата е положено в необичайна поза, което кара учените да подозират, че става дума за човешко жертвоприношение

Бюджет 2027: Съкращения на хартия или реална реформа?

Бюджет 2027: Съкращения на хартия или реална реформа?

Парите ни Преди 3 часа

Икономист и предприемач критикуват липсата на структурни промени

Зад закрити врата решават дали вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов ще остане в ареста

Зад закрити врата решават дали вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов ще остане в ареста

България Преди 3 часа

Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение. Заседанието се провежда без достъп на медии

Буря връхлетя Истанбул: Отнесе покриви, събори дървета и спря фериботи

Буря връхлетя Истанбул: Отнесе покриви, събори дървета и спря фериботи

Свят Преди 3 часа

Силните пориви повредиха автомобили и наложиха евакуация на четириетажна сграда. Вятърът може да достигне 90 км/ч

„Спасителна мисия“ в „Темата на NOVA”

„Спасителна мисия“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Пропусната „декларация живот“: Губи ли се пенсията

Пропусната „декларация живот“: Губи ли се пенсията

Парите ни Преди 3 часа

Социалният министър разясни как се възстановяват спрени плащания и какво трябва да направят пенсионерите в чужбина

Всичко от днес

От мрежата

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg

Могат ли мюсюлманите да докосват кучета? Какво казва ислямът

dogsandcats.bg
1

Залесяват изпепелената гора над Илинденци

sinoptik.bg
1

Силен фьонов вятър и температури над 25 градуса

sinoptik.bg

Мария Петрова: Три световни титли, 28 години любов и един рожден ден, различен от всички

Edna.bg

Креатинът за жени: Защо диетолозите го препоръчват за повече енергия и тонус

Edna.bg

АПИ удвоява екипа за наблюдение на пътищата и планира нови електронни табла

Nova.bg

„Високо напрежение”: Празни класни стаи и ученици на хартия

Nova.bg