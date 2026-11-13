От Брад Пит до Никол Кидман: Защо домовете на холивудските звезди станаха лесна плячка за бандитите

У жасяващ обир в дома на влиятелен холивудски продуцент в Лос Анджелис предизвика истински шок в индустрията. Всичко започнало като обикновено бизнес пътуване - докато самолетът на мениджъра все още рулирал на пистата на летището за нощен полет към Източното крайбрежие, двама въоръжени мъже прескочили оградата на имението му, съобщава Page Six.

Въпреки лая на кучетата, нападателите нахлули в къщата, ударили съпругата му с пистолет и я принудили да отвори сейфа. За щастие, жената успяла да се измъкне без тежки наранявания, докато двете им малки деца избягали на безопасно място.

„Беше абсолютно ужасяващо. Тези обирджии вече изобщо не се страхуват – просто влизат в къщата, поемайки риска вътре да има хора“, коментира източник, запознат със случая.

Вече не само звездите са мишена

Специалистите по сигурността отбелязват, че знаменитостите от екрана вече не са единствената цел на бандитите. Все по-често жертви стават продуценти, агенти и мениджъри – хора, чиито лица не са разпознаваеми за масовата публика, но чиито бизнес пътувания и награди се отразяват широко в специализираните медии.

Според Хърман Вайсбърг – бивш полицай от Ню Йорк с 20-годишен стаж, чиято охранителна фирма пази редица звезди от А-листата – днес престъпниците работят много по-прецизно благодарение на технологиите. „Това е комбинация от социални мрежи и крадци, които използват изкуствен интелект като навигатор за това чия къща е празна в момента“, обяснява той и допълва, че охраната на бизнес лидери вече съставлява половината от работата му.

Terrifying home invasion of popular exec rocks Hollywood - as armed gangs use new tactics to target power players https://t.co/JYt9wRbILW https://t.co/5wvX1sDzKL — Page Six (@PageSix) November 12, 2026

Страх и цензура в пресата

Вълната от набези в богаташките квартали не стихва. През последните години жертви на обири станаха звезди като Брад Пит, Никол Кидман и рапъра Макълмор, а наскоро крадци опразниха и домовете на звездите от американския футбол Травис Келси и Патрик Махоумс, докато двамата играеха мач в Ню Орлиънс.

Ситуацията е довела до сериозна промяна в навиците на холивудския елит. Много продуценти и актьори вече изрично настояват медиите да не публикуват стойността на многомилионните им договори и сделки, за да не привличат излишно внимание.

Някои знаменитости дори отказват да пускат имотите си в популярни сайтове за недвижими имоти, страхувайки се, че информацията за празни имения ще привлече не само крадци, но и самонастанили се лица. Масово се използват и платени услуги за изтриване на лични данни и адреси от интернет пространството, макар експертите да признават, че битката с дигиталните следи става все по-трудна.