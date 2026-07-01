България

ВМРО предлага държавата да поеме „Топлофикация София“ след поскъпването на парното

Според Карлос Контрера концесионирането не е решение, а единственият изход е държавна намеса

1 юли 2026, 13:10
ВМРО предлага държавата да поеме „Топлофикация София“ след поскъпването на парното
Източник: ВМРО Пресцентър

О т днес цената на топлинната енергия за потребителите в София се увеличава с 5%, което по думите на общинския съветник от ВМРО Карлос Контрера е най-голямото поскъпване сред топлофикационните дружества в страната. В същото време авариите по мрежата продължават. Според Контрера е необходима спешна реформа на „Топлофикация София“, но предложението на кмета Васил Терзиев за концесиониране на дружеството не представлява работещо решение, пише DarikNews.bg.

Общинският съветник заявява, че единственият реалистичен вариант е дружеството да бъде прехвърлено на държавата чрез механизма „дълг срещу собственост“. По думите му първата стъпка трябва да бъде извършването на пълна оценка на активите и пасивите (due diligence), след което да се пристъпи към преструктуриране на задълженията.

Контрера посочва, че „Топлофикация София“ има задължения в размер на около 1,4 млрд. евро към Българския енергиен холдинг (БЕХ) и „Булгаргаз“, което според него прави преструктурирането на дълга и прехвърлянето на дружеството към държавата единствения възможен изход.

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Той изразява несъгласие с тезата, че може да бъде намерен частен инвеститор, който едновременно да поеме натрупаните задължения, да осигури необходимите инвестиции и да работи при действащата регулаторна рамка. По думите му, ако подобен инвеститор съществуваше, той вече би проявил интерес към дружеството.

Като представител на ВМРО в Столичния общински съвет Контрера е внесъл доклад с предложение за конкретни действия по прехвърлянето на „Топлофикация София“ на държавата. Сред тях са извършване на оценка на активите и пасивите, започване на преговори с БЕХ и преобразуване на задълженията в акции, които впоследствие да бъдат прехвърлени на държавата, най-вероятно чрез БЕХ, при одобрение от министъра на енергетиката.

Според него необходимите анализи вече са направени и не бива да се губи допълнително време. Контрера припомня, че през предходния мандат е бил изготвен анализ от международната компания Black & Veatch, който е очертал необходимостта от преструктуриране на дълга, сериозни инвестиции в производствените мощности и модернизация на топлопреносната мрежа.

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По думите му предложението на ВМРО би решило три основни проблема – намаляване на задълженията на дружеството, преодоляване на дисбаланса между „Топлофикация София“, БЕХ, „Булгаргаз“ и регулаторната рамка, както и ограничаване на финансовите разходи за лихви, които влияят върху крайната цена на топлинната енергия.

Докладът е внесен в Столичния общински съвет на 22 юни и предстои да бъде разгледан от общинските съветници.

Контрера призова управляващото мнозинство в СОС да включи предложението в дневния ред, като заяви, че към момента това е единственото конкретно предложение за решаване на финансовите проблеми на „Топлофикация София“.

Източник: DarikNews.bg    
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