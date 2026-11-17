Н орвегия въведе забрана за влизане в страната на руски и беларуски спортисти, включително на състезатели с неутрален статут. Мярката е в сила от 16 ноември, съобщи правителството на кралството.

Световна федерация по гимнастика вдигна санкциите за Русия и Беларус

Ограниченията се отнасят не само за спортистите, но и за членовете на официалните делегации, треньорските щабове и обслужващия персонал от двете държави. Новите правила влизат в сила незабавно.

Скандал преди Параолимпиадата: ЕС отказва да присъства заради флаговете на Русия и Беларус

По-рано генералният секретар на Норвежката хокейна федерация Петер Салстен заяви, че приветства решението на Международната федерация по хокей на лед (IIHF) да не допусне младежкия национален отбор на Русия до световното първенство през 2027 г. в Канада.