Коледни подаръци втора употреба: Как да се предпазим от измами по време на Черен петък

Р азпродажбите по време на Черен петък вече са в разгара си и е лесно да се увлечете в трескавото пазаруване и да останете без пари, вместо да се сдобиете с изгодна покупка.

По-голямата част от офертите за Черен петък са по-евтини или на същата цена в други периоди на годината, предупреди потребителската група Which.

BBC разговаря с някои експерти, които споделиха съвети за това как да пазарувате на Черния петък, без да бъдете ограбени.

На лов за намаления: За какво да внимаваме в деня на Черния петък

Направете си списък и се придържайте към него

„Сделката е изгодна само ако е нещо, което наистина сте искали или от което сте имали нужда, преди да видите намалението“, казва Сара Джонсън, директор на консултантската компания за стоки Flourish Retail.

Тя препоръчва да си направите списък и бюджет, към които да се придържате, за да избегнете импулсивните покупки.

„Накарайте сделките да работят за вас, като използвате Черния петък, за да спестите от продукти, които вече сте планирали да купите“, каза тя.

„Ако се придържате към списъка и бюджета си, ще увеличите спестяванията си без излишни харчове.“

Сравняване на исторически цени

„Когато искате да направите покупка, си струва да сравните цените при няколко търговци на дребно“, казва Хари Роуз.

Той също така препоръча да се използват уебсайтове, които позволяват да се провери историята на цените на даден продукт през предходните 12 месеца.

„По този начин ще разберете, че има добра сделка, когато я видите“, каза той.

Which проучи офертите за 227 продукта в осем от най-големите търговци на дребно в Обединеното кралство през миналогодишните „две седмици“ на Черния петък между 20 ноември и 1 декември.

Проучването показва, че девет от всеки десет анализирани сделки са били на същата цена или по-евтини по друго време на годината.

Г-н Роуз заяви, че не бива да се чувствате „притиснати да харчите пари за покупки по време на Черния петък, тъй като тези оферти обикновено се повтарят“.

Ако забележите нещо, което искате да купите по време на разпродажбата на Черния петък, потърсете го в платформа за стоки втора употреба, където може да го намерите още по-евтино.

Много платформи за препродажба ви дават възможност да предложите цена, която да съответства на бюджета ви.

Собственичката на винтидж дрехи Вивиен Танг също купува и продава в уебсайтове за препродажба.

„Смятам, че е много лесно да се намерят почти нови или съвсем нови артикули в платформите за втора употреба“, казва тя. „Опцията за състояние на обявите вече е задължителна, така че улеснява филтрирането за по-нови артикули.“

Ако използвате разпродажбата на Черния петък, за да купите коледни подаръци, не бива да изключвате покупката на стоки втора употреба, според нов доклад.

Около 63% от хората биха се чувствали комфортно, ако получат коледни подаръци втора употреба, а други 26% се отнасят неутрално към тази идея, сочи проучване на консултантската компания Retail Economics за пазара за стоки втора употреба Vinted.

