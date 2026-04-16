Свят

Геополитическото „влакче на ужасите“: Кристалина Георгиева предупреди за глобален трус, БНБ балансира на ръба

Кристалина Георгиева предупреди, че конфликтът в Близкия изток рискува да предизвика тежка глобална криза с прекъсване на веригите за доставки, рязък скок на цените на енергията и храните и по-висока инфлация, като призова правителствата към спешни мерки за ограничаване на търсенето и централните банки

16 април 2026, 11:30
Източник: Getty

П о време на пролетните срещи на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка във Вашингтон управляващият директор Кристалина Георгиева отправи едно от най-сериозните предупреждения през последните години. „Март беше тежък месец, но април може да е още по-тежък“, заяви тя пред журналисти.

Причината е ескалацията на конфликта в Близкия изток след ударите на САЩ и Израел срещу Иран от 28 февруари, които доведоха до почти пълно затваряне на Ормузкия проток – ключовия маршрут за петрол и торове. Резултатът: прекъсване на глобалните вериги за доставки, рязък скок на цените на енергията и нарастващ риск от инфлационен шок, който може да се прехвърли и върху храните.

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Георгиева не се задоволи само с констатации. Тя очерта сценарий, който звучи като предупреждение за бавно развиваща се криза от 21-ви век – различна от внезапните сътресения на 20-и, но не по-малко опасна. Танкерите, които са напуснали региона преди началото на активните бойни действия, вече са достигнали дестинациите си. Нови доставки обаче не пристигат. „Тези смущения няма да изчезнат, дори ако войната свърши утре“, подчерта тя. Вече се наблюдава недостиг не само на петрол и газ, но и на дизелово гориво, хелий и други критични суровини – особено в Азия, която е силно зависима от вноса от Персийския залив.

МВФ следи и вторичните ефекти. В последния си доклад фондът повиши прогнозата за глобалната инфлация до 4,4% през 2026 г. Преди конфликта инфлацията следваше низходящ тренд. Сега тенденцията се обърна. Краткосрочните инфлационни очаквания растат в САЩ и еврозоната, а рискът от продоволствена криза става реален: цената на уреята в Африка се е удвоила – от 400 до 800 долара за тон. Ако доставките на торове не се възстановят скоро, храните ще поскъпнат драстично и в уязвимите икономики.

Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

  • Какво предлагат от МВФ? Конкретни и спешни мерки

Георгиева призова правителствата да действат незабавно за ограничаване на търсенето на енергийни ресурси: безплатен градски транспорт, стимули за ползването му и разширяване на дистанционната работа. „Знаем, че се работи по нови източници на енергия и нови маршрути, но за това са нужни между една и година и половина“, обясни тя. Междувременно трябва да се намалят дисбалансите.

Към централните банки посланието е ясно: не прибързвайте с повишаване на лихвите. „Ако по-бързо излезем от войната, може и да не се наложи да се предприемат действия“, каза Георгиева. Добрата новина е, че дългосрочните инфлационни очаквания остават стабилни – сигнал, че бързо възстановяване все още е възможно. В същото време фондът очаква ръст на търсенето на финансова помощ с 20–50 млрд. долара. В момента има 39 активни програми, а още около 12 държави – предимно от Субсахарска Африка – са поискали подкрепа. „Ако имате нужда от помощ, не се колебайте. Действайте бързо“, призова тя.

Кристалина Георгиева: Войната в Близкия изток ще доведе до забавяне на растежа и по-висока инфлация

  • Анализ: Голямата криза или управляем шок?

Въпросът, който вълнува икономистите по света, е дали предупреждението на Георгиева предвещава нова глобална криза от мащаба на 2008 г. или 2022 г. Отговорът е нюансиран. Ако конфликтът се овладее бързо, световната икономика може да избегне най-лошия сценарий. Пазарите се движат „като влакче на ужасите“, но дългосрочните инфлационни очаквания са стабилни – това е важна котва. МВФ подчертава, че нецеленасочените мерки – ограничения на износа или широки данъчни облекчения – само удължават болката.

Ако обаче Ормузкият проток остане блокиран седмици или месеци, последиците ще са по-дълбоки: забавяне на глобалния растеж, по-висока инфлация и риск от рецесия в уязвимите икономики. Особено опасно е прехвърлянето на инфлационния натиск върху храните – това би ударило най-силно бедните слоеве и развиващите се страни. Георгиева не използва думата „криза“ лекомислено, но ясно дава да се разбере: подготвяме се за „тежки времена“.

Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

  • Българският ъгъл: Какво прави БНБ и какво ни очаква у нас

За България, като малка отворена икономика в ЕС и страна в процес на присъединяване към еврозоната, предупреждението на МВФ не е абстрактно. Ние сме зависими от вноса на енергийни ресурси и суровини. Рязкото поскъпване на петрола и газа ще се отрази директно върху сметките на домакинствата и бизнеса, а потенциалното поскъпване на храните ще увеличи инфлационния натиск.

Българската народна банка (БНБ) следи ситуацията изключително внимателно. Като институция с валутен борд, който гарантира стабилността на лева към еврото, БНБ разполага с ограничени инструменти за пряка парична политика, но има ключова роля в поддържането на макроикономическата стабилност. Препоръките на МВФ за „търпение“ при промяна на лихвената политика са особено актуални за нас. БНБ традиционно координира действията си с Европейската централна банка и подчертава необходимостта от ценова стабилност – именно това е и основният критерий за еврозоната.

В момента БНБ разполага с солидни валутни резерви и продължава да поддържа консервативна позиция. Ако инфлационните очаквания започнат да се разколебават, банката вероятно ще настоява за по-силен фискален отговор от страна на правителството – целенасочени помощи вместо общи субсидии, които МВФ предупреждава, че удължават болката. Същевременно БНБ може да подкрепи мерките, предложени от Георгиева – насърчаване на обществения транспорт и дистанционна работа – не директно, но чрез анализите си за макроикономическите ефекти.

За България най-големият риск не е самоценовият шок, а забавянето на реформите и пътя към еврото. Ако глобалната несигурност се проточи, инвеститорското доверие може да намалее, а бюджетната дисциплина да се окаже под натиск. Именно затова БНБ многократно е подчертавала необходимостта от структурни реформи и фискална устойчивост – послание, което сега звучи още по-актуално.

Източник: БГНЕС, СЕГА, 24 часа    
Кристалина Георгиева МВФ Икономически предупреждения Конфликт в Близкия изток Глобална инфлация Енергийни цени
Последвайте ни
Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена"
Ексклузивно

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Преди 16 часа
МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга
Ексклузивно

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Преди 13 часа
Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 14 часа
САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Снимката е илюстративна

