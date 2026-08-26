Кристалина Георгиева: Световната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното

С ветовната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от "Ройтерс".

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

В същото време Георгиева изрази опасения заради влошаващите се фискални условия в някои страни, индикации за които са повишаващите се лихвени проценти по облигациите и спирането на процеса на понижаване на инфлацията.

Шефът на МВФ говори пред репортери във Вашингтон преди предстоящата следващата седмица в американския град Ашвил, щата Северна Каролина, среща на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20.

Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

Георгиева посочи, от една страна, отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но от друга положителния ефект от резкия ръст на инвестициите в изкуствения интелект, които започват да се разпространяват отвъд САЩ, като фактори, които "дърпат световната икономика" в противоположни посоки.